ΣΥΡΙΖΑ: Ετοιμάζεται να εντάξει στην ΚΟ την Φωτεινή Μπακαδήμα Ένα 24ωρο μετά την ένταξη στην κοινοβολευτική ομάδα της Αγγελικής Αδαμοπούλου Γεωργία Σαδανά 21.12.2022, 12:58 Συνέχεια στην υποδοχή ανεξάρτητων βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται σήμερα, Τετάρτη (21/12) καθώς κατά πληροφορίες την ένταξη της Φωτεινής Μπακαδήμα, ανεξάρτητης βουλευτή, προερχόμενης από το ΜέΡΑ25, αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέμα ωρών εκτιμάται πως είναι οι σχετικές ανακοινώσεις, λιγότερες από 24 ώρες από την προσχώρηση στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ανεξάρτητης βουλευτή, Αγγελικής Αδαμοπούλου, την οποία υποδέχτηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Σημειωτέον ότι μετά την επιστροφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η δύναμη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέρχεται σε 87 βουλευτές, φλερτάροντας με το νούμερο 88, με την πιθανή ένταξη της κυρίας Μπακαδήμα.

