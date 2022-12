ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κ.Ο της αξιωματικής αντιπολίτευσης η βουλευτής Φωτεινή Μπακαδήμα που έφυγε από τον Βαρουφάκη Μία μέρα μετά την προσχώρηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου στον ΣΥΡΙΖΑ προσχωρεί μία ακόμα βουλευτής από την δεξαμενή των ανεξάρτητων – Συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα Συνέχεια στην υποδοχή ανεξάρτητων βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δόθηκε σήμερα, καθώς την ένταξη της Φωτεινής Μπακαδήμα, ανεξάρτητης μέχρι πρότινος βουλευτή, προερχόμενης από το ΜέΡΑ25, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, καλωσορίζοντας την βουλευτή. «Στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να ξεκλειδώσει την πολιτική αλλαγή που τόσο ανάγκη έχει η κοινωνία, η οικονομία και η Δημοκρατία. Σε αυτόν τον αγώνα ενώνει τις δυνάμεις της και η Φωτεινή Μπακαδήμα. Καλωσόρισες, Φωτεινή, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ο οποίος γνωστοποίησε την προσχώρηση της κ. Μπακαδήμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη κοινοβουλευτική «μεταγραφή» μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα, καθώς μόλις χθες στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντάχθηκε και η ανεξάρτητη βουλευτής, Αγγελική Αδαμοπούλου, επίσης προερχόμενη από το ΜέΡΑ25. Σημειωτέον ότι μετά την επιστροφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η δύναμη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέρχεται πλέον σε 88 βουλευτές, μετά τη διπλή προσχώρηση των κυριών Αδαμοπούλου και Μπακαδήμα. Αναλυτικά, η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Πρόεδρο της Βουλής Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022 Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 16:43 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 12:45

