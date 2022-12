Τουρισμός – Κικίλιας: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών, έσοδα πάνω από 1,5 δισ. Αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2019 ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Αύξηση κατά 3,3% κατέγραψαν τα ταξιδιωτικά έσοδα τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία ισοζυγίου ταξιδιωτικών πληρωμών που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. «Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τον τουρισμό, με έσοδα πάνω από 1,5 δις ευρώ. Αύξηση +3,3% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τον Τουρισμό, με έσοδα πάνω από 1,5 δις ευρώ. Αύξηση +3,3% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. pic.twitter.com/tswbs8Lt2E — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) December 21, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Καλάθι Nοικοκυριού: Στο 94% των προϊόντων οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές Στη Χειμάρρα αύριο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με μέλη της ομογένειας Ρόουζ Χάνμπερι: Η ερωμένη του Ουίλιαμ που «καίει» το παλάτι και τα ροζ κουτσομπολιά BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 15:34 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 10:20

