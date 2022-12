Τουρκικές προκλήσεις – Παραλήρημα Ακάρ: Επεκτατική η πολιτική της Αθήνας, παραβιάζει τις βασικές αρχές του ΝΑΤΟ Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας για τα μαχητικά F-16 Σε δηλώσεις που προδίδουν διάθεση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας προχωρά και πάλι η Άγκυρα, με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, να φτάνει στο σημείο να κατηγορεί την Ελλάδα για… επιθετική πολιτική και υπεροψία. Σε άκρως προκλητικό τόνο, ο Ακάρ ισχυρίστηκε τα εξής: «Η Τουρκία παλεύει για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει την επεκτατική, εχθρική πολιτική, απειλώντας τη σταθερότητα». «Αυτές οι εχθρικές κινήσεις της Αθήνας δείχνουν την υπεροψία της Αθήνας που αγνοεί τις βασικές αρχές του ΝΑΤΟ» συμπλήρωσε σε εμπρηστικό ύφος. «Περιμένουμε συγκεκριμένα βήματα από τις ΗΠΑ για την πώληση των μαχητικών F-16» δήλωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του σε μια περίοδο που πολλοί Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους στην προμήθεια των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων λόγω των εχθρικών κινήσεων της Άγκυρας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τους ομολόγους του της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος υπουργός ειδικότερα: «Η γείτονάς μας η Ελλάδα συνεχίζει τις επεκτατικές της πολιτικές. Κάθε μέρα προσθέτει νέες προκλήσεις. Η τελευταία ήταν να κλειδώσει τα αεροσκάφη μας. Έχει δοθεί η απαραίτητη απάντηση. Έχουν γίνει τόσο θρασείς που αγνοούν τις θεμελιώδεις αρχές του ΝΑΤΟ. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οφείλουν να λειτουργούν με κοινή λογική και να καταβάλλουν προσπάθεια γι’ αυτό. Αν και είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο γεγονός και δεν θα το κάνουμε στο μέλλον. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και του έθνους μας». «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Κύπρο ή στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο» πρόσθεσε. BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 15:34 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 10:20

