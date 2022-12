Τσίπρας: Με Τσακαλώτο, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν εδώ Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο» Γεωργία Σαδανά 21.12.2022, 20:43 Με «ένα μεγάλο ευχαριστώ» στον πρώην υπουργό και Βουλευτή, Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά προς τα «κακά παιδιά» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής διαπραγματευτικής ομάδας απέναντι στους Θεσμούς, ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη σημερινή παρουσίαση του νέου βιβλίου του κ. Τσακαλώτου με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο». Σχολιάζοντας τον τίτλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «νομίζω ακριβολογεί. Έτσι ακριβώς ήμασταν, με την πλάτη στον τοίχο, από την πρώτη μέρα που ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε το σισύφειο έργο να απαλλάξουμε τη χώρα από τη δυστοπία των μνημονίων». Για την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του επεσήμανε: «μας έστησαν με την πλάτη στον τοίχο. Εκείνοι που χρεοκόπησαν δυο φορές τη χώρα», εξακοντίζοντας τα βέλη του προς την ΝΔ. Ο ίδιος περιέγραψε για τους πολιτικούς του αντιπάλους πως «το σχέδιο, που είχαν καταστρώσει, ήταν να πνιγούμε πριν προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε που βρισκόμαστε, στα νερά της κρίσης που αυτοί δημιούργησαν», υπογραμμίζοντας, αντίθετα, για την ίδια περίοδο πως «ρυθμίσαμε το χρέος. Βάλαμε πάλι μετά από χρόνια την Ελλάδα στις αγορές. Κι αφήσαμε πάνω από 37 δις στα ταμεία του κράτους». «Αυτά ήταν τα δικά μας επιτεύγματα. Αυτή η δική μας διαχειριστική ικανότητα» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά τα πετύχαμε με το μικρότερο δυνατό κόστος για την κοινωνική πλειοψηφία». Με απόσταση τριών χρόνων από τη διακυβέρνησή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως «μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, μόλις πέρασε ο εφιάλτης αισθάνθηκε ίσως ότι πέρασε οριστικά ο κίνδυνος. Ότι δε ξαναγυρίζουμε πίσω». «Και εμπιστεύτηκε εκ νέου αυτούς που μας χρεοκόπησαν προχθές αλλά τώρα έταζαν μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές, περισσότερη ασφάλεια», όπως είπε, «για να οδηγηθούμε εκ νέου σε καταστάσεις χρεοκοπίας. Όχι αυτή τη φορά του κράτους και των τραπεζών, αλλά της κοινωνίας και των νοικοκυριών». Στο ίδιο πλαίσιο σχολίασε πως «οι καλύτερες δουλειές έγινε ο εργασιακός μεσαίωνας του Νόμου Χατζηδάκη ή το λουκέτο για χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες. Και οι καλύτεροι μισθοί, αυτοί που εξανεμίζονται από την τρομακτική ακρίβεια πριν μπει η 3η βδομάδα του μήνα», ενώ εγκάλεσε την κυβέρνηση πως «πρώτη τους φροντίδα, όμως, ήταν να ξαναρχίσουν την ίδια πολιτική με τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές, από κει που τη σταμάτησε η ψήφος του λαού το 2015». Στις «συνταγές», αυτές, κατά τον κ. Τσίπρα περιλαμβάνονται: «πελατειακό κράτος, απευθείας αναθέσεις, ανεξέλεγκτη και χωρίς ρυθμίσεις λειτουργία της αγοράς, φοροαπαλλαγές για τους ισχυρούς, οριζόντια φορολογική λεηλασία για τους πολλούς, ιδίως με ΦΠΑ και ΕΦΚ σταθερούς σε περίοδο πρωτοφανούς πληθωρισμού και επιδόματα». Ειδικά για τα επιδόματα, τα παρομοίασε με «το τυράκι στη φάκα μιας τρομακτικής αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς στους ισχυρούς». Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσίπρας στο ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, την οποία χαρακτήρισε «υποτυπώδη», περιγράφοντας πως αυτή «θα γίνει με το χαμηλότερο προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντελεστή και θα καταγραφεί όχι ως φόρος αλλά ως δαπάνη». Δηλαδή, «όπως οι δωρεές φιλανθρωπίας που κάνουν πολλοί πλούσιοι όχι από αγάπη προς τον άνθρωπο αλλά από ανάγκη να παρουσιάσουν μεγαλύτερες δαπάνες ώστε να εκπέσει η φορολογία, των χρημάτων τουλάχιστον που αναγκάζονται να δηλώνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επιπρόσθετα, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχυρίστηκε ότι «ούτε οι αγορές μας δίνουν καμία επιβράβευση», καθώς «η περιβόητη επενδυτική βαθμίδα που είχε τεθεί ως κεντρικός οικονομικός στόχος του κου Μητσοτάκη και μάλιστα από το πρώτο εξάμηνο του 2020, αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο». Με Τσακαλώτο, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν εδώ Στον αντίποδα, «μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο μπροστά του, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, και αν στο υπουργείο οικονομικών παρέμεναν τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 20 ο Ευκλείδης και ο Γιώργος, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν ήδη εδώ» τόνισε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως η ιστορία δεν γράφεται «με την κατεδάφιση της αλήθειας για όσα συνέβησαν τη περίοδο της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ». Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτίμησε πως το «βιβλίο του Ευκλείδη είναι πολύ σημαντικό που ξεκινάει σήμερα το ταξίδι του. Σήμερα που όλοι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν την υστεροβουλία της κριτικής που δέχτηκε το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και τη σημασία των όσων κατάφερε», υποστηρίζοντας πως το περιεχόμενό του περιλαμβάνει «τα γεγονότα» , καθώς «αυτά είναι που ορίζουν τον πολιτικό και κοινωνικό ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα», όπως είπε. Την ίδια ώρα, όμως, ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε πως «το βιβλίο αυτό δεν έρχεται να δικαιώσει. Έρχεται να εξηγήσει. Να εξηγήσει μια πολύ κοπιώδη προσπάθεια να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της και να ανοίξει ένα καθαρό διάδρομο για το μέλλον». «Και η εξήγηση αυτή, επειδή επιδιώκει να είναι ειλικρινής, δεν κινείται πάντα ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο», συμπλήρωσε. Οδηγός συγκρίσεων Με αυτοκριτική διάθεση, ο ίδιος παραδέχτηκε πως «υπήρξαν μάχες που κερδήθηκαν και μάχες που χάθηκαν». «Πάντα όμως, κινηθήκαμε όλοι με αφοσίωση σε αυτή την προσπάθεια, με κεντρικό στόχο να μην επιστρέψει η Ελλάδα στις μαύρες μέρες της ανθρωπιστικής κρίσης» πρόσθεσε, λέγοντας πως η ανάγνωση του βιβλίου επιτρέπει τις συγκρίσεις ανάμεσα στο «που άφησε τη χώρα η ΝΔ και πού την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ». Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μια χώρα δημοσιονομικά ασφαλή, με γεμάτα ταμεία και κοινωνική συνοχή και σήμερα αυτή η χώρα δεν έχει χάσει μόνο αυτά τα κεκτημένα αλλά και κάτι ακόμη πολυτιμότερο. Βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης, μια πρωτοφανούς απειλής για την ίδια τη δημοκρατία». Συγκρίσεις, οι οποίες κατά τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να επεκταθούν και στα επιτελεία, περιγράφοντας πως υπάρχουν «από τη μία, τα golden boys που τη τελευταία τριετία έκαναν ρεσάλτο ως γαλάζιες ακρίδες στο δημόσιο πλούτο» και «από την άλλη, νέοι επιστήμονες, οι σύμβουλοι και τα στελέχη της διοίκησης που συμμετείχαν σε αυτή την επίπονη προσπάθεια της διαπραγμάτευσης απέναντι στους θεσμούς, και έδωσαν τα πάντα με ανιδιοτέλεια για ένα σκοπό πολύ μεγαλύτερο από τον τραπεζικό τους λογαριασμό και την πολυτελή ζωή». «Αυτή αν θέλετε, η διαφορά ήθους, είναι και η μεγαλύτερη απόσταση που μας χωρίζει με το στρατόπεδο του αμοραλισμού και του κυνισμού» παρατήρησε στην ίδια κατεύθυνση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εξηγώντας από πλευράς του πως «αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων, των γενιών της κρίσης που πάλεψαν από θέσεις ευθύνης στα πλαίσια μιας κυβέρνησης που της έλαχε να ξελασπώσει το μέλλον. Και δε το έβαλε στα πόδια. Ανέλαβε την ευθύνη και ας μην της ανήκε». «Σοφότεροι από τα λάθη μας» Ταυτόχρονα, «είναι η ιστορία πολιτικών στελεχών που δεν ανήλθαν σε θέσεις εξουσίας για να στήσουν παρακρατικούς μηχανισμούς, να μοιράσουν δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις, να αγοράσουν με κρατικά χρήματα έναν τερατώδη μηχανισμό προπαγάνδας. Αλλά ήρθαν για να τιμήσουν την εμπιστοσύνη μιας κοινωνίας που τους την έδωσε απλόχερα γιατί είχε φτάσει στα όριά; της», όπως δήλωσε, δηλώνοντας εξ’ αυτού του λόγου συγκινημένος και περήφανος «για τα όσα πετύχαμε». «Είμαστε όλοι εδώ, πιστεύω σοφότεροι από τα λάθη μας. Αλλά το ίδιο αποφασισμένοι, αν χρειαστεί, να ξαναβγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. «Με σχέδιο, με ανιδιοτέλεια, με τους ανθρώπους που ξέρουν και με τις αξίες εκείνες που αποτελούν την ψυχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Πριν η πατρίδα βρεθεί και πάλι με την πλάτη στον τοίχο», κατέληξε. 