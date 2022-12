Φλώρος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν αποτρεπτικό δέος σε όσους μας εχθρεύονται

Μήνυμα ισχύος έστειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, κατά τη βράβευση των Ενόπλων Δυνάμεων από την Ακαδημία Αθηνών. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας εκτελούν με απόλυτη επιτυχία την Αποστολή τους, προκαλώντας αποτρεπτικό δέος σε όσους μας εχθρεύονται και εμπιστοσύνη στους φίλους, στους εταίρους και στους συμμάχους μας», ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Όπως είπε «σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε τους διεθνείς θεσμούς και το διεθνές δίκαιο και προσπαθούμε σκληρά για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Αλλά να είστε βέβαιοι και μαζί ήσυχοι, ότι αν χρειαστεί, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πράξουν την ώρα που πρέπει και σε όση έκταση απαιτηθεί το Χρέος τους, έναντι εκείνου που θα στραφεί κατά της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας». Αναφερόμενος στη βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών ο Κωνσταντίνος Φλώρος είπε συγκεκριμένα: «Η απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών συνιστά μέγιστη τιμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις και κορυφαία χειρονομία αναγνώρισης του έργου που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με την διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα, καθώς και τις επιχειρησιακές επεμβάσεις τους, χάρη στις οποίες εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του Εθνικού Χώρου σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Σήμερα βραβεύονται εκείνοι που στη ζωή τους «διάλεξαν να γίνουν φύλακες της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ελλάδας, επειδή πιστεύουν σε αυτήν και στην απόλυτη αξία της ύπαρξής της», όπως έλεγε ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τέως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Τσάτσος. Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες του Στρατού Ξηράς, από τους Διοικητές των Μονάδων τους ως τον νεότερο στρατιώτη, που με το όπλο ανά χείρας και το βλέμμα τους άγρυπνο περιφρουρούν την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας, από τις Καστανιές του Έβρου ως την Γαύδο και από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο. Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, εκείνοι που από τα τρισένδοξα χρόνια της Επανάστασης μέχρι και το σήμερα, δεν σταμάτησαν να τρέχουν «επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης» κατά το ρήμα του Κάλβου, προκειμένου να πλέουν «μεθ’ ορμής ακαθέκτου» με σκοπό την Νίκη και μόνο την Νίκη των τιμημένων Ελληνικών Όπλων! Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, εκείνοι που βρίσκονται επί ποδός πολέμου μέρα και νύχτα, προκειμένου να αναχαιτίσουν κάθε ξένο αεροσκάφος που επιχειρεί να παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο, προβάλλοντας καθημερινά την αεροπορική ισχύ της Χώρας μας. Τέλος βραβεύεται και το επίλεκτο προσωπικό των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων, οι άξιοι συνεχιστές μιας παράδοσης τόλμης και ηρωισμού, που ξεκίνησε με τον ιστορικό Ιερό Λόχο της Μέσης Ανατολής και τους μετέπειτα θρυλικούς Λόχους Ορεινών Καταδρομών, και αποτελούν την ακονισμένη αιχμή του ελληνικού δόρατος. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι ακαδημαϊκοί, Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας εκτελούν με απόλυτη επιτυχία την Αποστολή τους, προκαλώντας αποτρεπτικό δέος σε όσους μας εχθρεύονται και εμπιστοσύνη στους φίλους, στους εταίρους και στους συμμάχους μας. Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε τους διεθνείς θεσμούς και το διεθνές δίκαιο και προσπαθούμε σκληρά για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Αλλά να είστε βέβαιοι και μαζί ήσυχοι, ότι αν χρειαστεί, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πράξουν την ώρα που πρέπει και σε όση έκταση απαιτηθεί το Χρέος τους, έναντι εκείνου που θα στραφεί κατά της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Με αυτά τα λόγια, εύχομαι ολόψυχα η Ακαδημία Αθηνών να συνεχίσει το λαμπρό έργο που επιτελεί στο πεδίο των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, μέσα από το οποίο προβάλλεται και αναδεικνύεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς ο πολιτισμός και η μεγάλη πνευματική δύναμη της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ δε εκ βάθους καρδίας και εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για την μεγάλη Τιμή που έγινε σήμερα προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας με την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών. Υψίστη η Τιμή που μας κάνετε σήμερα. Υψίστη και η ευγνωμοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων για αυτή την Τιμή! Σας ευχαριστώ». Ειδήσεις σήμερα Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν το επίδομα θέρμανσης Στην ανακρίτρια ξανά η Πισπιρίγκου για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας Βροχές στα ανατολικά και νότια σήμερα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )