Χαρδαλιάς από Λήμνο: Απέναντι στις απειλές απαντάμε με νηφαλιότητα και ετοιμότητα

«Απέναντι στις απειλές, σε άναρθρες κραυγές, σε ανιστόρητες ρητορικές, απαντάμε με νηφαλιότητα, με ψυχραιμία και με ετοιμότητα. Ολοκληρώσαμε σήμερα, εδώ στη Λήμνο, ένα οδοιπορικό 24 νησιών, με επισκέψεις σε 30 σχηματισμούς, μονάδες και φυλάκια, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των ανδρών και γυναικών μας, που καθημερινά μοχθούν στις εσχατιές του Αιγαίου, στις εσχατιές της Πατρίδας, παραμένει υψηλό, παραμένει ξεχωριστό, με μοναδικό συναίσθημα αφοσίωσης και καθήκοντος στην Πατρίδα και στη Σημαία». Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ολοκληρώνοντας τετραήμερη επίσκεψη σε ακριτικά νησιά και μικρονήσια του Αιγαίου, από το φυλάκιο «Πλάκας», στη Λήμνο. Όπως ανακοινώθηκε, χθες Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ο υφυπουργός βρέθηκε σε Λέσβο, Λήμνο και Σαμοθράκη, όπου επισκέφθηκε τις έδρες της Τακτικής Διοίκησης 41ου Συντάγματος Πεζικού στη Σαμοθράκη, των επιτηρητικών φυλακίων «Μήθυμνας» στη Λέσβο και «Πλάκας» στη Λήμνο. Επίσης, επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Μυκόνιος», που βρίσκεται σε αποστολή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Αιγαίου. Ακόμη, συναντήθηκε και αντάλλαξε ευχές με τους ιπτάμενους και τους τεχνικούς των κλιμακίων επιφυλακής (Readiness) μαχητικών αεροσκαφών F-16 της 347 Μοίρας και ελικοπτέρων Super Puma, στην έδρα της 130 Σμηναρχίας Μάχης στη Λήμνο. Ο Ν. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε από τις διοικήσεις για επιχειρησιακά θέματα και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη, τους στρατεύσιμους και τους εθνοφύλακες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επιπρόσθετα, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας είχε συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Παναγιώτη Κουφέλο, τον έπαρχο Λήμνου ‘Αγγελο Βλάττα – Λαμπρινό, τους δημάρχους Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο, Λήμνου Δημήτριο Μαρινάκη και Σαμοθράκης Νικόλαο Γαλατούμο, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Β. Αιγαίου υποστράτηγο Ελευθέριο Ντουρουντού καθώς και τους τοπικούς διοικητές Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά τις επισκέψεις στη Λέσβο και τη Λήμνο, το Ν. Χαρδαλιά συνόδευσε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης ενώ στη Σαμοθράκη ο διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος. Τον υποδέχθηκαν κατά περίπτωση οι διοικητές της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής υποστράτηγος Γρηγόριος Μπουτλιάκης, της ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τακόπουλος, της ΤΔ 41ου Συντάγματος Πεζικού συνταγματάρχης Γεώργιος Σελαϊδινάκος, της 130 Σμηναρχίας Μάχης σμήναρχος Θωμάς Παπαδημητρίου και οι αρχιφύλακες των επιτηρητικών φυλακίων. -- Ειδήσεις σήμερα Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν το επίδομα θέρμανσης Στην ανακρίτρια ξανά η Πισπιρίγκου για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας Βροχές στα ανατολικά και νότια σήμερα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )