Αβραμόπουλος: Δεν είχαμε ιδέα τι έκανε ο Παντσέρι – Είχα ζητήσει μόνος μου να σταματήσει η μισθοδοσία από την ΜΚΟ «Η εντολή από την Κομισιόν δεν είναι για έρευνα αλλά για διερεύνηση», τόνισε «Δεν υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έρευνα αλλά για διερεύνηση. Η Κομισιόν έπειτα από δημοσίευμα ιταλικής εφημερίδας το οποίο είχε τη σκοπιμότητά του, έκρινε σκόπιμο να ερευνήσει για τα όσα είχαμε συμφωνήσει πριν τρία χρόνια που είχα ζητήσει άδεια για να γίνω τιμητικό μέλος της επιτροπής της ΜΚΟ Fight Impunity που είχε συγκεκριμένο σκοπό και τότε έκανε και πολύ καλή δουλειά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε στην ΕΡΤ ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp86uuwxch29) «Ο Παντσέρι ήταν μεγάλη μορφή στην Ιταλία. Όταν μου προτάθηκε, δεν δέχθηκα αμέσως, ρώτησα την Κομισιόν, την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός και εάν μου επιτρέπεται να γίνω μέλος του και να λάβω μια μικρή αποζημίωση. Μού ήρθε γραπτά η απάντηση. Όλον αυτόν τον καιρό δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Παντσέρι, τι έκανε μακριά και πέρα. Αν το είχαμε πάρει χαμπάρι θα είχαμε φύγει από την πρώτη στιγμή. Επάνω στον χρόνο όταν διαπίστωσα αδράνεια του οργανισμού, ζήτησα να σταματήσει η μισθοδοσία μου» είπε Απαντώντας σε σχόλιο ότι η μισθοδοσία ήταν σχετικά υψηλή για τιμητική συμμετοχή είπε ότι οι αποδοχές ήταν δηλωμένες σε Βέλγιο και φορολογημένες στην Ελλάδα είπε πως ήταν ο μόνος χωρίς θεσμικό και πολιτικό ρόλο. «Αφού είχα τελειώσει με την Επιτροπή μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα και γιατί όχι. Σταμάτησα μόνος μου τον Φεβρουάριο του 2022, στο τέλος δε όλα τα μέλη της τιμητικής επιτροπής ζητήσαμε να βγουν και τα ονόματά μας, όχι όμως υπό το κράτος εξελίξεων» είπε. «Η εντολή από την Κομισιόν δεν είναι για έρευνα αλλά για διερεύνηση. Δεν τίθεται θέμα λόμπινγκ» είπε και καταλόγισε στην ιταλική εφημερίδα la Stampa που ξεκίνησε με τα δημοσιεύματα ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει λίγο «καπνό» αλλά δεν υπάρχει σύνδεση των ζητημάτων. Ειδήσεις σήμερα: Στο ψυχιατρείο ο 29χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη – Αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του Η τραγική μοίρα της Charlbi Dean: Πέθανε από σήψη – Πώς σχετίζεται ένα τροχαίο προ 10 ετών O διασυρμός του Salt Bae στο Κατάρ για τα like στα social media BEST OF NETWORK 22.12.2022, 12:30 22.12.2022, 08:25 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 11:41 22.12.2022, 09:24 22.12.2022, 12:00

