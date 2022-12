Δένδιας: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή Η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών μας επαφών ανέφερε ο Νίκος Δένδιας «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah Bin Zayed Al Nahyan) στο Ντουμπάι. Όπως επεσήμανε, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, μετά τη βαλκανική περιοδεία, «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον υπουργό Εξωτερικών των Εμιράτων, όπως προβλέπει το άρθρο 2 της Συμφωνίας, που είχα την τιμή να υπογράψω με τα Εμιράτα, και η οποία, θυμίζω, περιλαμβάνει ρήτρα αμυντικής συνδρομής». Σημείωσε δε πως τα ΗΑΕ είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τον επόμενο χρόνο θα οργανώσουν την COP28 για το περιβάλλον. «Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μεγάλο βάθος συνεργασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι εμείς θα οργανώσουμε την Ocean Conference 2024. Και πάλι, προσβλέπω σε μια ιδιαίτερα γόνιμη ανταλλαγή απόψεων», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Μια ώρα έδινε εξηγήσεις η Καϊλή, το απόγευμα η απόφαση – Δεσμεύτηκε το οικόπεδο στην Πάρο Νοσοκόμα περιγράφει τι κάνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν Έγινε η χριστουγεννιάτικη κλήρωση για τη σούπερ φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:30 22.12.2022, 18:53 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 19:50 22.12.2022, 19:51 22.12.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )