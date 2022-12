Εύα Καϊλή: Από λεπτό σε λεπτό στο δικαστήριο – Τι θα κρίνει αν θα παραμείνει στη φυλακή

Η βελγική δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει σε λίγες ώρες εάν θα παραταθεί ή όχι η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για διαφθορά στην οποία ενέχεται το Κατάρ, υπόθεση που οδήγησε στην απαλλαγή της από τα καθήκοντα της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 το πρωί με την απόφαση να αναμένεται εντός της ημέρας. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την υπόθεση διαθφοράς στην καρδιά της Ευρώπης είναι η εικόνα με δεκάδες δημοσιογράφους να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Το πολύκροτο σκάνδαλο συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ. Η κυρία Καϊλή κατηγορείται πως ήταν μέρος της τετράδας των υπόπτων που έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διαφθορά», ότι ανήκαν «σε εγκληματική οργάνωση», προχώρησαν σε «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Τη 14η Δεκεμβρίου η βελγική δικαιοσύνη διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι -ο σύντροφος της Εύας Καϊλή- και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης. Τι θα βαρύνει στην απόφαση των δικαστώνΤο διακύβευμα για την υπεράσπισή της Εύας Καϊλή είναι διπλό: αφενός να πείσει τους δικαστές ότι δεν είναι ύποπτη φυγής και αφετέρου ότι δεν είναι ικανή να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στην κρίση των δικαστών εκτιμάται ότι θα βαρύνει και η ύπαρξη ενός ανήλικου παιδιού, σχεδόν δύο ετών, που στερείται ήδη την παρουσία των γονέων του, τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, στις περισσότερες από τέσσερις ώρες που βρέθηκε χθες στις φυλακές του Χάρεν η κ. Καϊλή με τους συνηγόρους της Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Αντρέ Ριζόπουλο, εμφανίστηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσπαθώντας να καθοριστεί η υπερασπιστική της γραμμή αναφορικά με τις κατηγορίες. Μεταφέροντας την κατάστασή της, μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι η Εύα Καϊλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προβληματισμένη, ενώ αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. «Ήμασταν πολλές ώρες με την κυρία Καϊλή. Είναι μια μέρα που κρίνεται η προσωπική της ελευθερία και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την ελευθερία» ανέφερε ο συνήγορός της, προσθέτοντας πως «δεν θα κάνω καμία δήλωση για την ουσία της υπόθεσης. Αύριο, δεν θα εξεταστεί αν είναι ένοχη ή αθώα, αλλά αν θα πρέπει αν αφεθεί ελεύθερη ή να μείνει στις φυλακές» σχολίασε ο κ. Δημητρακόπουλος «Ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο» Κληθείσα να σχολιάσει τις καταιγιστικές εξελίξεις, η πρώην ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών και υποψήφια για την προεδρία της Πορτογαλίας, Άνα Γκόμεζ, αποκάλυψε πως «ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο με πρωτεργάτη τον Παντσέρι». Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρώην ευρωβουλευτής εκτιμά ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν το δεξί χέρι του Παντσέρι και ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης. «Είμαι σοκαρισμένη (από το σκάνδαλο) όπως όλοι, ανήσυχη, αλλά όχι τόσο έκπληκτη» είπε η Άνα Γκόμεζ. «Διότι στις τρεις θητείες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνέπεσαν με τον κ. Παντσέρι, μπορούσα να τον δω να ενεργεί ως πράκτορας του Μαρόκου». Σε ερώτηση για το ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται εκτός από τον Παντσέρι, είπε: «O Παντσέρι ήταν εύστροφος, έξυπνος. Είδαμε ότι δημιούργησε την ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα από αυτούς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε Κατάρ, Μαρόκο και όπου αλλού θα τον πλήρωναν». Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν βοηθός τότε, ήταν το δεξί του χέρι. Ειδικά επειδή ο Παντσέρι δεν μιλά άλλη γλώσσα εκτός από ιταλικά. Ο βοηθός του, (ο Τζιόρτζι) ήταν το πρόσωπο που συχνά διαπραγματευόταν με τους υπόλοιπους από εμάς, στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ήταν με τον Παντσέρι στο πλευρό του και ήταν προφανές ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του αρχηγού». Ακόμα εκτίμησε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης, εξηγώντας το γιατί. «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι είπε στους δικαστές στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Τύπο, ότι η Εύα Καϊλή δεν ήταν το κέντρο της επιχείρησης. Μπορώ να το φανταστώ, διότι έχω συναντήσει την Εύα Καϊλή στην τελευταία μου θητεία, την έβρισκα πολύ όμορφη και κομψή. Δεν έβρισκα ποτέ ότι κάτι από όσα λέει είναι σημαντικό, είναι βαθύ ή γνήσιο. Δεν τη βλέπω ως το κέντρο του δικτύου, αλλά βλέπω τον Παντσέρι, όπως και τον Τζιόρτζι». Στην ερώτηση αν μπορούσε να φανταστεί τότε, ότι ίσως ο Παντσέρι, ο Τζιόρτζι, η Καϊλή και άλλοι ευρωβουλευτές ή άλλοι βοηθοί θα μπορούσαν να είναι μέλη ενός κυκλώματος, απάντησε: «Με τον Παντσέρι και με τον Τζιόρτζι γνώριζα ότι είναι αλληλένδετοι, ότι ήταν μέρος κάποιου δικτύου. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι, αλλά ήξερα ότι το δίκτυο ήταν εκεί κι ότι ο ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν για να τραβήξουν ή να ουδετεροποιήσουν ευρωβουλευτές ήταν με το να τους προσκαλέσουν σε πολυτελή ταξίδια στο Μαρόκο». Ειδήσεις σήμερα: Στο ψυχιατρείο ο 29χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη – Αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του Η τραγική μοίρα της Charlbi Dean: Πέθανε από σήψη – Πώς σχετίζεται ένα τροχαίο προ 10 ετών O διασυρμός του Salt Bae στο Κατάρ για τα like στα social media

