Εύα Καϊλή: Ζήτησε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι – Το απόγευμα η απόφαση για την προφυλάκισή της

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Εύα Καϊλή, την Ελληνίδα ευρωβουλευτή που μπήκε από την πρώτη στιγμή στο κάδρο του σκανδάλου QatarGate, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, αφού αργά σήμερα το απόγευμα θα γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή ζήτησαν από τους Βέλγους δικαστές την αποφυλάκιση της πελάτισσάς τους με «βραχιολάκι». NEW: Eva Kaili’s lawyer says they’ve requested she be released on house arrest with an electronic tag & that she is cooperating with the investigation while denying any wrongdoing. The court will make its pronouncement later today.— Alex Cadier (@alexcadier) December 22, 2022 Η υπερασπιστική γραμμή της Εύας Καϊλή Η κυρία Καϊλή ανέπτυξε τα επιχειρήματά της για περίπου μια ώρα το πρωί της Πέμπτης μετά τη μεταφορά της στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών περίπου στις 10 το πρωί. Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, Αντρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπουλος στις δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, όπως είπαν στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο της βελγικής πρωτεύουσας, υποστήριξαν ενώπιον των δικαστών ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι αθώα, δεν έχει δωροκηθεί και συνεργάζεται με τις αρχές. Advocaat Michalis Dimitrakopoulos: “Eva Kaili is onschuldig.” Waarschijnlijk komt er pas vanavond een besluit van de raadkamer. Zetelt de Europarlementariër met kerst in de cel? Als het aan haar raadsman ligt viert ze het thuis, desnoods met een enkelband. #Qatargate pic.twitter.com/jBEStcshgE— Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 22, 2022 Και οι δύο δικηγόροι δεν θέλησαν να δώσουν κάποιο στοιχείο από την ακρόαση διότι -όπως είπαν- τα στοιχεία είναι απόρρητα. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες καλείται να αποφανθεί επί των επιχειρημάτων της Εύας Καϊλή και να κρίνει την τύχη της μέχρι την εκδίκαση του Qatargate. Αποφασίζει δηλαδή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με όρους ή χωρίς, ή εάν θα οδηγηθεί στη φυλακή. Στοιχείο-κλειδί που θα «βαρύνει» στην απόφαση σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το ξενοδοχείο που διέμενε στις Βρυξέλλες, μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κόρη του, κάτι που η ίδια φαίνεται να έχει παραδεχθεί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Το πολύκροτο σκάνδαλο συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ. Η κυρία Καϊλή κατηγορείται πως ήταν μέρος της ομάδας των «4» που έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διαφθορά», ότι ανήκαν «σε εγκληματική οργάνωση», προχώρησαν σε «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Στις 14 Δεκεμβρίου η βελγική δικαιοσύνη διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης. Δεκάδες δημοσιογράφοι έξω από το δικαστήριο Ενδεικτική του ενδιαφέροντος για την υπόθεση διαθφοράς στην καρδιά της Ευρώπης ήταν η εικόνα με δεκάδες δημοσιογράφους να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. «Τα €750.000 δεν ήταν τα πρώτα που άφηνε ο Παντσέρι στο σπίτι» – Τι είπε στις πρώτες καταθέσεις της Εν τω μεταξύ, σε αποκαλύψεις για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της Εύας Καϊλή και στην βαλίτσα του πατέρα της, οδηγώντας στη σύλληψή της στις 9 Δεκεμβρίου καθώς κρίθηκε ότι δεν καλύπτεται πλέον από την ασυλία της, προχωρά η ιταλική ιστοσελίδα Il Fatto Quotidiano μεταφέροντας όσα φέρεται να είπε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν και στον επικεφαλής της επιχείρησης, εισαγγελέα διαφθοράς, Μισέλ Κλεζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται να λέει ότι τα 750.000 ευρώ δεν ήταν τα πρώτα χρήματα που άφηνε ο Αντόνιο Παντσέρι στο σπίτι της: «Το είχε κάνει και πριν τον κορωνοϊό όταν είχε αφήσει κάποια χρήματα και στη συνέχεια ήρθε να τα πάρει. Εμπιστεύεται τον Φραντσέσκο (σ.σ. Τζιόρτζι) περισσότερο από το διαμέρισμά του». Στην έρωτηση, δε, για το αν έχει κάποια εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή του Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» του Κατάρ-gate, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται να απαντάει «εκτιμώ ότι είναι λόγω της ασυλίας μου». «(σ.σ. Ο Τζιόρτζι) Ήταν ο συνεργάτης που “φύλαγε κάτι για λογαριασμό του και πιθανότατα για το σημερινό αφεντικό του, Αντόνιο Κοτζολίνο» φέρεται να είπε, επίσης, η κυρία Καϊλή. «Δεν μπορούσε να πει όχι» Κατά το δημοσίευμα στις σύντομης διάρκειας δηλώσεις της μπροστά στους αστυνομικούς (στις 10 Δεκεμβρίου) και τον εισαγγελέα Κλεζ (στις 11 Δεκεμβρίου) η Εύα Καϊλή αναφέρθηκε σε πολλά ονόματα «ορισμένα και βαριά». Ανάμεσά τους, αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα, τα ονόματα εκείνων με τους οποίους προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά την έφοδο των Βέλγων αστυνομικών στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες – ο ένας ήταν ο Αντόνιο Παντσέρι και οι άλλοι δύο οι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρία Αρένα. Η Εύα Καϊλή εμφανίζεται, επίσης, να υποστηρίζει την απολογία Τζιόρτζι ο οποίος είχε πει ότι «τυφλώθηκα από το χρέος στον Παντσέρι». Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ελληνίδα ευρωβουλευτής φέρεται να είπε «ο Φραντσέσκο δεν μπορούσε να πει όχι, ήταν πολύ ευγενικός. Ίσως να έπρεπε να πω κάτι γιατί είμαι μεγαλύτερη». Η ιταλική ιστοσελίδα παρουσιάζει την Εύα Καϊλή να λέει στις βελγικές αρχές ότι η βαλίτσα με τα 600.000 ευρώ ήταν στο σπίτι της για τρεις ή τέσσερις μήνες. «Η βαλίτσα ήταν για τον Παντσέρι» φέρεται να υποστήριξε για τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελλών. Όσο, δε, για τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ που βρέθηκαν στο διαμέρισμα των Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή φέρται να υποστήριξε ότι «ο Τζιόρτζι τα είχε δανειστεί για το σπίτι». Κατά το δημοσίευμα η καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε δυσκολίες στο να ανταποκριθεί στην αγορά του νέου τους σπιτιού: «η υποθήκη είναι στο όνομά μου, εγώ την πληρώνω. Μπορείτε να το δείτε από την πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά είναι η συμβολή του συντρόφου μου. Υπήρχαν 5.000 ευρώ σε ένα χρηματοκιβώτιο και 5.000 ευρώ σε ένα άλλο. Γνωρίζω ότι ο Φραντσέσκο δανείζεται κατά καιρούς από τους γονείς του. Πιθανότατα και από τον Αντόνιο. Το γνωρίζω γιατί υπάρχουν πράγματα που θα ήθελε να αγοράσει αλλά δεν είχε τα μέσα. Ήξερα ότι φύλαγε πράγματα από το πρώην αφεντικό του, τον Παντσέρι, αλλά και από το τωρινό αφεντικό του, τον Κοτζολίνο αλλά δεν προβληματίστηκα ποτέ από πού προέρχονται τα χρήματα». Ο λεπτός χαρτοφύλακας που έγινε χοντρός Στις καταθέσεις της η Εύα Καϊλή εμφανίζεται ακόμα να αναφέρεται σε έναν «λεπτό» χαρτοφύλακα που είχε αφήσει ο Παντσέρι στον Τζιόρτζι και να λέει ότι «τον κοίταξα χθες και είχε γίνει παχύς». «Ο Αντόνιο Παντσέρι ερχόταν για καφέ και όταν δεν ήμουν στο σπίτι. Ήταν πολύ κοντά με τον Φραντσέσκο Τζιορτζι». Η ίδια, δε, εμφανίζεται να κάνει και αναφορά σε άλλο ένα «επεισόδιο» με χρήματα: «Έκανα ανάληψη 20.000 ευρώ από έναν από τους λογαριασμούς μου στην Ελλάδα και τα μετέφερα μέσα στο μπουφάν μου. Αλλά αυτό το έκανα μόνο μια φορά. Ξέρω ότι δεν μπορώ να έχω επάνω μου περισσότερα από 10.000 ευρώ». Με αφορμή, δε, το γεγονός ότι, κατά το δημοσίευμα η Εύα Καϊλή περιέγραψε ότι στις 9 Δεκεμβρίου αρχικά τηλεφώνησε στον Αντόνιο Παντσέρι αλλά δεν τον βρήκε και έτσι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Ταραμπέλα και την Αρένα, οι οποίοι «μου είπαν ότι δεν γνώριζαν γιατί δεν απαντούσε ο Παντσέρι», ο εισαγγελέας Κλέζ φέρεται να ζήτησε ονόματα από λομπίστες που βοηθούσαν τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή. Η Εύα Καϊλή τότε, πάντα κατά το δημοσίευμα, απάντησε «Τζιουζέπε Μερόνι, ο πρώην βοηθός του. Νταβίντε αλλά δεν ξέρω το επίθετό του αλλά τον βλέπω να εργάζεται εκεί. Σιμόνα, Καρόλα και Φραντσέσκα. Ήταν μια σχέση “σου δίνω, μου δίνεις”» Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων η Εύα Καϊλή υποστηρίζεται ότι προσπάθησε να πείσει ότι η δουλειά της και τα ταξίδια στο Κατάρ είχαν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο από αυτά του Παντσέρι: «Εγώ ασχολήθηκα με το θέμα της απελευθέρωσης της βίζα στην ΕΕ για ορισμένα κράτη της Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Κατάρ και ΟΜάν ήταν προτεραιότητα όχι μόνο γιατί ήταν πάροχοι αερίοιυ αλλά και γιατί πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις περισσότερο από άλλες. Η Κομισιόν ασκούσε πιέσεις για το ζήτημα αυτό και εγώ συμφωνούσα. Η απόφαση θα κρινόταν στα τέλη Νοεμβρίου. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την πολύ έντονη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω γι’ αυτό υπήρξε σύγχυση ανάμεσα στην αποστολή του Παντσέρι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δική μου που ήταν για τις βίζα και την ενέργεια». Δεσμεύτηκε το οικόπεδο της Καϊλή στην Πάρο Σε μια παράλληλα εξέλιξη με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεσμεύθηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων στην Πάρο που αγοράστηκε από την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου. Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνται και στην Ελλάδα. Πάντως, μέσω του έλληνα συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής είχε προ ημερών αναφέρει ότι η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλα νόμιμη και τα χρήματα για αυτήν δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της. Σύμφωνα - Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπήρξαν σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος αναφορικά με την αγορά του οικοπέδου των 9 στρεμμάτων στην Πάρο. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη η διερεύνηση του εν λόγου αδικήματος. Χαρακτηριστικά στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη που συνοδεύει τη δέσμευση του οικοπέδου και διαβιβάστηκε στον κ. Μπαρδάκη αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα χρήματα για την αγορά του οικοπέδου προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Όπως είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ο αρχιτέκτονας μηχανικός που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας, Βαζαίος Πετρόπουλος, «από διώροφα σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί. Όχι, δε μεσολαβούσε εταιρία. Στο όνομά της ήταν, και στο όνομα του συντρόφου της». Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία: «Είχαμε κάνει 3-4 συναντήσεις. Ήθελαν ένα σπίτι για εκείνους για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται, όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της». Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )