Εύα Καϊλή: «Ο εισαγγελέας φοβάται απαγωγή της από κατασκόπους του Κατάρ»

Αρνητικό για την Εύα Καϊλή ήταν εξ αρχής το κλίμα στις Βρυξέλλες, καθώς ο εισαγγελέας εμφανιζόταν ότι είχε ήδη λάβει την απόφαση ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής πρέπει να παραμείνει στη φυλακή για την υπόθεση εμπλοκής της στο Qatargate. Αυτό τουλάχιστον εκτίμησε ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος παρέστη το πρωί στην ακρόαση της κυρίας Καϊλή στο βελγικό δικαστήριο. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση από τις βελγικές Αρχές, τόνισε ότι δεν είναι αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp8iigyqryfd) Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η Εύα Καϊλή ζήτησε να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι και πρότεινε να της αφήσουν μόνο ένα τηλέφωνο, το οποίο δέχτηκε να παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και να έχει επαφή μόνο με το παιδί της. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο εισαγγελέας είπε ότι το παιδί δεν συνιστά λόγο αποφυλάκισης. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως ο εισαγγελέας φοβάται το ενδεχόμενο η Εύα Καϊλή να διαφύγει από τη χώρα. Ο Βέλγος εισαγγελέας έθεσε, δε, ακόμα και ζήτημα «απαγωγής της από τις μυστικές δυνάμεις του Κατάρ, που θα στείλουν κατασκόπους, για να την πάνε στο Κατάρ», όταν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή (σ.σ. οι κ.κ. Δημητρακόπουλος και Ριζόπουλος) πρότειναν αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους στο σπίτι και με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Όπως υποστήριξε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο ίδιος απάντησε στον Βέλγο εισαγγελέα ότι «τότε, υπάρχει και ο κίνδυνος να στείλουν οι Καταριανοί στρατεύματα για να καταλάβουν τις Βρυξέλλες και να μπορέσουν να απαγάγουν την κυρία Καϊλή». Ο ίδιος κατέληξε, προεξοφλώντας την παράταση της προφυλάκισης της κυρίας Καϊλή (σ.σ. όπερ και εγένετο), με την παρατήρηση ότι η απόφαση «δεν ελήφθη με αμιγώς νομικά κριτήρια, καθώς υπάρχουν επιρροές από τον Τύπο και πολιτικές». Δείτε βίντεο: Κατά της αποφυλάκισης της Εύας Καϊλή ο εισαγγελέας – «Φοβάται απαγωγή της από κατασκόπους του Κατάρ» Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ

