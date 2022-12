Εύα Καϊλή: Σήμερα αποφασίζεται από τις δικαστικές Αρχές αν θα προφυλακιστεί ή όχι Στις 10 το πρωί η ευρωβουλευτής θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω με τις βελγικές δικαστικές Αρχές – Το διπλό διακύβευμα για την υπεράσπισή της «Προδομένη» από τον σύντροφό της, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και με έκδηλη την αγωνία της διατήρησης της προσωπικής ελευθερίας της, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ενώπιος ενωπίω με τις βελγικές δικαστικές Αρχές, προκειμένου αυτές να κρίνουν με τη σειρά τους αν θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους ή αν θα κριθεί προφυλακιστέα. Το διακύβευμα για την υπεράσπισή της είναι διπλό: αφενός να πείσει τους δικαστές ότι δεν είναι ύποπτη φυγής και αφετέρου ότι δεν είναι ικανή να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στην κρίση των δικαστών εκτιμάται ότι θα βαρύνει και η ύπαρξη ενός ανήλικου παιδιού, σχεδόν δύο ετών, που στερείται ήδη την παρουσία των γονέων του, τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, στις περισσότερες από τέσσερις ώρες που βρέθηκε χθες στις φυλακές του Χάρεν η κ. Καϊλή με τους συνηγόρους της Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Αντρέ Ριζόπουλο, εμφανίστηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσπαθώντας να καθοριστεί η υπερασπιστική της γραμμή αναφορικά με τις κατηγορίες. Μεταφέροντας την κατάστασή της, μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι η Εύα Καϊλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προβληματισμένη, ενώ αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. «Ήμασταν πολλές ώρες με την κυρία Καϊλή. Είναι μια μέρα που κρίνεται η προσωπική της ελευθερία και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την ελευθερία» ανέφερε ο συνήγορός της, προσθέτοντας πως «δεν θα κάνω καμία δήλωση για την ουσία της υπόθεσης. Αύριο, δεν θα εξεταστεί αν είναι ένοχη ή αθώα, αλλά αν θα πρέπει αν αφεθεί ελεύθερη ή να μείνει στις φυλακές» σχολίασε ο κ. Δημητρακόπουλος. Από το Κατάρ, στην Μαυριτανία Νωρίτερα, ωστόσο, χθες όπως μετέδωσε η «La Republica», o Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή κατά την περιγραφή του «σχεδίου του Κατάρ», στις εισαγγελικές αρχές, αναφέρθηκε σε ακόμα μία ΜΚΟ, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν ύποπτος ο ρόλος της Μαυριτανίας. Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με άρθρο της ιταλικής «Il Fatto Quotidiano», ο Τζόρτζι είπε ότι υπήρχε επίσης συμφωνία με τη Μαυριτανία, παρόμοια με αυτή με το Κατάρ και το Μαρόκο. «Νοίκιασα το διαμέρισμά μου στον πρεσβευτή και αυτό αντιστοιχούσε σε: 1.500 ευρώ συν 300 ευρώ έξοδα. Ο Παντσέρι πήρε 25 χιλιάδες μετρητά. Ακόμα και στη Μαυριτανία έχουν πρόβλημα με την εικόνα τους. Προσέλαβαν τον Παντσέρι για να πάρουν συμβουλές για το τι να κάνουν. Πήγαμε στην πρεσβεία της Μαυριτανίας πριν από μια εβδομάδα και συναντήσαμε τον πρεσβευτή τους και τον Σαουδάραβα που ήθελε πληροφορίες για όσα λέγονται στο κοινοβούλιο της χώρας τους», τόνισε ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή. Την ίδια ώρα, η εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano» αποκάλυψε μια συνάντηση στις 10 Οκτωβρίου ανάμεσα στον Παντσέρι, τον Τζιόρτζι και μια αντιπροσωπεία Καταριανών που βρισκόταν στις Βρυξέλλες και στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εργασίας του Κατάρ, με σημείο συνάντησής τους το ξενοδοχείο Steigenberger Wiltcher’s ,το οποίο είναι διάσημο στο Βέλγιο για τους εύπορους πελάτες του, καθώς αρκετές φορές έξω από αυτό σταθμεύουν Rolls Royce, Jaguar και Ferrari. Συγκεκριμένα, την παραμονή της συνάντησης, κατά το δημοσίευμα, είχε καταλύσει η αποστολή από τη Ντόχα, με επικεφαλής τον καταριανό υπουργό Εργασίας, Αλί μπιν Σαμίχ αλ Μάρι. Η ομάδα των Καταριανών, η οποία είχε κλείσει τη σουίτα του 4ου ορόφου του ξενοδοχείου, είχε αφιχθεί στις Βρυξέλλες, με στόχο μια κρίσιμη ακρόαση του Υπουργού Εργασίας από την υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να απαντήσει σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το Μουντιάλ. «Ο αλ Μάρι ήθελε να προετοιμαστεί για την ακρόαση αυτή που θα πραγματοποιούνταν 30 ημέρες μετά την άφιξη του στις Βρυξέλλες και γι’ αυτό βασίστηκε σε δύο συμβούλους: τον Φραντσέσκο Τζόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι» αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα. Το δίδυμο αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο 24 ώρες μετά την άφιξη των Καταριανών. «Το ρολόι έδειχνε 6 το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου, όταν ο Παντσέρι και ο Τζιόρτζι πέρασαν την είσοδο του ξενοδοχείου. Ο πρώτος κρατούσε έναν λεπτό χαρτοφύλακα, ενώ ο δεύτερος έσπρωχνε ένα καροτσάκι μέσα στο οποίο υπήρχε ένα παιδί, πιθανότατα το παιδί που είχε αποκτήσει με την Εύα Καϊλή», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Γραβάτες από το Μαρόκο Για τις βελγικές Αρχές, σημειώνει η ιταλική εφημερίδα, υπέρ του Μαρόκου ήταν και ο (σε διαθεσιμότητα πλέον) ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτζολίνο, ο οποίος αντικατέστησε τον Παντσέρι. Και όπως αποκαλύπτει ο Τζόρτζι, ένα αντίστοιχο σύστημα λειτουργούσε και στην περίπτωση του Μαρόκου. «Μέσω του πρεσβευτή στην Πολωνία Αμπντεραχίμ Άτμο, ο οποίος έφερνε χρήματα κάθε τόσο, αλλά όχι σε τακτική βάση», δήλωσε στις Αρχές ο Τζόρτζι και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ποσά μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Υπολογίζω το συνολικό ποσό σε 50.000 ευρώ. Ερχόταν στις Βρυξέλλες ή πηγαίναμε στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του. Όταν πηγαίναμε να πάρουμε χρήματα, λέγαμε ότι πηγαίναμε να πάρουμε γραβάτες ή ρούχα», αποκάλυψε. Μαϊμού ενοίκια Τέλος, προκύπτει μια παρόμοια δραστηριότητα υπέρ της Μαυριτανίας, για την οποία ο Φραντσέσκο Τζόρτζι θα πληρωνόταν λαμβάνοντας ένα ενοίκιο, προφανώς πλασματικό, για το διαμέρισμά του ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως συν 300 ευρώ έξοδα, ενώ ο Παντσέρι θα λάμβανε «25.000 ευρώ σε μετρητά». Η άφιξη των δύο κεντρικών πρωταγωνιστών του «Qatargate», αλλά και όσα ακολούθησαν είναι, κατά το δημοσίευμα, καταγεγραμμένα από κάμερες ασφαλείας και το υλικό αυτό έκανε τους ερευνητές να την χαρακτηρίσουν ως «βασική» για την έρευνα. Όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, ορισμένα από τα μέλη της αποστολής από τη Ντόχα φαίνεται να γνώριζαν τους δύο Ιταλούς με τον έναν εξ αυτών «να εμφανίζει μια ιδιαίτερη οικειότητα με τον Τζιόρτζι». Παιδική βόλτα για…ρευστό Στη συνέχεια του δημοσιεύματος περιγράφεται λεπτομερώς τι ακολούθησε: «Η ομάδα που βρισκόταν στο λόμπι συναντήθηκε με έναν Καταριανό που φορούσε λευκό παντελόνι. Οι τέσσερίς τους μπήκαν στο ασανσέρ. Ήταν 6 το απόγευμα και οι κάμερες εστιάζουν στον όροφο που έμεναν οι Καταριανοί. Εμφανίστηκε ένας άνδρας στον διάδρομο ο οποίος ήταν μέλος της αποστολής από τη Ντόχα να σπρώχνει μια κάπως μεγάλη βαλίτσα. Μισή ώρα αργότερα, ο Τζιόρτζι φεύγει από το δωμάτιο σπρώχνοντας το καρότσι και εμφανίζεται στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο χαιρετάει ένα άτομο από απόσταση. Πρόκειται για μια γυναίκα, την οποία οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ως «γνωστή» του Τζιόρτζι, καθώς «με το δάχτυλό της δείχνει το παιδί από μακριά». Λίγα λεπτά αργότερα ο Τζιόρτζι επιστρέφει μόνος του στον τέταρτο όροφο. Μια ώρα αργότερα οι δύο Ιταλοί και ο άνδρας με το λευκό παντελόνι αποχωρούν από τη σουίτα. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν παρατήρησαν ότι ο χαρτοφύλακας του Παντσέρι «ήταν πιο φουσκωμένος από όταν έφτασε (σ.σ. στο ξενοδοχείο)» επισυνάπτοντας και τη σχετική φωτογραφία. Μπροστά στο ασανσέρ ο άντρας με τη μεγάλη βαλίτσα αγκαλιάζει τον Τζιόρτζι και επιστρέφει στη σουίτα». Αυτό που δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμα είναι το τι ακριβώς συνέβη στη διάρκειας 1,5 ώρας συνάντηση. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί για την ώρα από τα λεγόμενα του Τζιόρτζι στην ανάκριση μετά τη σύλληψή του, ήταν ότι συνάντησαν τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ. «Συναντηθήκαμε με τον Παντσέρι, τον Αλγερινό και τον υπουργό Εργασίας που ήταν σε επίσημη συνάντηση» φέρεται να έχει πει ο σύντροφος της Εύας Καϊλή κατά την ανάκριση. Κατά το δημοσίευμα, ο Τζιόρτζι αποκάλυψε ποιος ήταν ο «Αλγερινός», στον οποίο αναφέρεται και ο οποίος περιλαμβάνεται στην πρώτη ανακοίνωση των βελγικών αρχών μετά τις προσαγωγές της 9ης Δεκεμβρίου. Πρόκειται, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, για τον Μπεταχάρ Μπουντζελάλ, ειδικό επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άνθρωπο της κυβέρνησης της Ντόχα. «Ο Παντσέρι τους συνάντησε για να τους εξηγήσει πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν στη συνάντηση με τα μέλη της υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» προστίθεται στο δημοσίευμα. Αλλά αυτή δεν ήταν η μοναδική συνάντηση των Καταριανών με τον Παντσέρι, καθώς ο Τζιόρτζι, όπως κλείνει το δημοσίευμα, έχει μιλήσει για άλλες δύο συναντήσεις στο σπίτι του φερόμενου ως «εγκεφάλου» του «Qatargate» με τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας του Κατάρ και στις οποίες ο σύντροφος της Εύας Καϊλή φέρεται να λέει ότι ήταν «παρών», για να κάνει τον μεταφραστή, «καθώς παρά τα 18 χρόνια στις Βρυξέλλες ο Παντσέρι δεν γνωρίζει αγγλικά». «Ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο» Κληθείσα να σχολιάσει τις καταιγιστικές εξελίξεις, η πρώην ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών και υποψήφια για την προεδρία της Πορτογαλίας, Άνα Γκόμεζ, αποκάλυψε πως «ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο με πρωτεργάτη τον Παντσέρι». Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρώην ευρωβουλευτής εκτιμά ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν το δεξί χέρι του Παντσέρι και ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης. «Είμαι σοκαρισμένη (από το σκάνδαλο) όπως όλοι, ανήσυχη, αλλά όχι τόσο έκπληκτη» είπε η Άνα Γκόμεζ. «Διότι στις τρεις θητείες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνέπεσαν με τον κ. Παντσέρι, μπορούσα να τον δω να ενεργεί ως πράκτορας του Μαρόκου». Σε ερώτηση για το ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται εκτός από τον Παντσέρι, είπε: «O Παντσέρι ήταν εύστροφος, έξυπνος. Είδαμε ότι δημιούργησε την ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα από αυτούς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε Κατάρ, Μαρόκο και όπου αλλού θα τον πλήρωναν». Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν βοηθός τότε, ήταν το δεξί του χέρι. Ειδικά επειδή ο Παντσέρι δεν μιλά άλλη γλώσσα εκτός από ιταλικά. Ο βοηθός του, (ο Τζιόρτζι) ήταν το πρόσωπο που συχνά διαπραγματευόταν με τους υπόλοιπους από εμάς, στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ήταν με τον Παντσέρι στο πλευρό του και ήταν προφανές ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του αρχηγού». Ακόμα εκτίμησε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης, εξηγώντας το γιατί. «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι είπε στους δικαστές στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Τύπο, ότι η Εύα Καϊλή δεν ήταν το κέντρο της επιχείρησης. Μπορώ να το φανταστώ, διότι έχω συναντήσει την Εύα Καϊλή στην τελευταία μου θητεία, την έβρισκα πολύ όμορφη και κομψή. Δεν έβρισκα ποτέ ότι κάτι από όσα λέει είναι σημαντικό, είναι βαθύ ή γνήσιο. Δεν τη βλέπω ως το κέντρο του δικτύου, αλλά βλέπω τον Παντσέρι, όπως και τον Τζιόρτζι». Στην ερώτηση αν μπορούσε να φανταστεί τότε, ότι ίσως ο Παντσέρι, ο Τζιόρτζι, η Καϊλή και άλλοι ευρωβουλευτές ή άλλοι βοηθοί θα μπορούσαν να είναι μέλη ενός κυκλώματος, απάντησε: «Με τον Παντσέρι και με τον Τζιόρτζι γνώριζα ότι είναι αλληλένδετοι, ότι ήταν μέρος κάποιου δικτύου. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι, αλλά ήξερα ότι το δίκτυο ήταν εκεί κι ότι ο ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν για να τραβήξουν ή να ουδετεροποιήσουν ευρωβουλευτές ήταν με το να τους προσκαλέσουν σε πολυτελή ταξίδια στο Μαρόκο». Ειδήσεις σήμερα: Ιστορική ομιλία Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η Ουκρανία είναι ζωντανή όσο ποτέ, τα χρήματά σας είναι επένδυση Superleague: Απώλειες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, πλησίασε την κορυφή η ΑΕΚ – Δείτε τα γκολ Θεσσαλονίκη: Με κουζινομάχαιρο σκότωσε τη μητέρα του ο 29χρονος BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 09:55 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 22:11 21.12.2022, 22:34 21.12.2022, 12:45

