Εύα Καϊλή: Στη φυλακή για ακόμη ένα μήνα – Η «πολιτική απόφαση» και το σενάριο απαγωγής της

Στη φυλακή, για έναν ακόμη μήνα, θα παραμείνει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, καθώς οι Βέλγοι δικαστές απέρριψαν το αίτημά της για αποφυλάκιση με τον περιοριστικό όρο να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Βέλγου εισαγγελέα, εάν η Εύα Καϊλή ασκήσει έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου (σ.σ. Τμήμα Εξέτασης Εφέσεων) εντός 15 ημερών. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει μόνο τα αρχικά της κυρίας Καϊλή (Ε.Κ.), τονίζοντας ότι αποφασίστηκε η παράταση της κράτησής της για ένα μήνα. Τονίζει ακόμη ότι δεν θα δοθούν, προς το παρόν, περισσότερες πληροφορίες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν η κυρία Καϊλή δεν ασκήσει έφεση, το αίτημά της να βγει από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους θα επανεξεταστεί έπειτα από ένα μήνα. Ήδη, μάλιστα, ο δικηγόρος της, κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι δεν θ’ ασκηθεί έφεση. Το δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας αναφέρει ακόμη ότι η κυρία Καϊλή (σ.σ. την αποκαλεί Ε.Κ.), βρέθηκε σήμερα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση που αφορά οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη βελγική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας σχετικά με εικαζόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα άτομο εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτοδικείου στις Βρυξέλλες. Με την απόφασή του σήμερα το πρωί, το προδικαστικό συμβούλιο παρέτεινε την προφυλάκιση της Ε.Κ. (σ.σ., Εύας Καϊλή) κατά ένα μήνα. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του τμήματος κατηγορίας του Εφετείου Βρυξελλών εντός 15 ημερών. Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύπου». Η επίσημη ανακοίνωση του Βέλγου εισαγγελέα Νωρίτερα, ο δικηγόρος της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, είχε ουσιαστικά προδιαγράψει την απόφαση της βελγικής Δικαιοσύνης, εξηγώντας το σκεπτικό του εισαγγελέα. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως ο τελευταίος εξέφρασε φόβους ότι η κυρία Καϊλή θα μπορρούσε να πέσει θύμα απαγωγής από κατασκόπους του Κατάρ, εάν αποφυλακιζόταν με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε δηλώσεις του στο MEGA, δε, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για πολιτική απόφαση, που οδήγησε στην παραμονή της Εύας Καϊλή στις φυλακές Χάρεν. Είπε ακόμη ότι δεν θ’ ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης των Βέλγων δικαστών. Πληροφορίες θέλουν, επίσης, τους Βέλγους δικαστές να θεωρούν ότι, εάν αποφυλακιζόταν, η κυρία Καϊλή ήταν ικανή να καταστρέψει στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα. Κατά την πρωινή της ακρόαση από το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες, η κυρία Καϊλή ανέπτυξε τα επιχειρήματά της για περίπου μία ώρα. Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, όπως είπαν στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο της βελγικής πρωτεύουσας, υποστήριξαν ενώπιον των δικαστών ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι αθώα, δεν έχει δωροκηθεί και συνεργάζεται με τις Αρχές. Στοιχείο-κλειδί, που φαίνεται ότι «βάρυνε» στην απόφαση της βελγικής Δικαιοσύνης, είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το ξενοδοχείο που διέμενε στις Βρυξέλλες, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κόρη του -κάτι που η ίδια φαίνεται να έχει παραδεχθεί, σύμφωνα με ιταλικά και βελγικά δημοσιεύματα. Ειδήσεις σήμερα: Πισπιρίγκου: Στέλνει εξώδικα σε 5 ιατροδικαστές – Θα διεκδικήσει αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ από τον Λέων Έκθεση ΕΟΔΥ: Μειώθηκαν τα κρούσματα κορωνοϊού, αυξήθηκαν της γρίπης – Τα στοιχεία «Πόρτα» στον Salt Bae από τον τελικό Kυπέλλου των ΗΠΑ μετά τα όσα έκανε στο Μουντιάλ

