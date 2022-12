Εύα Καϊλή: Το απόγευμα η απόφαση για παραμονή ή όχι στη φυλακή Το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει ή όχι στη φυλακή Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστό αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης του Qatargate μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής της από τους Βέλγους δικαστές. Όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου αναμένεται να εκδοθεί αργότερα το απόγευμα σήμερα. Η κυρία Καϊλή ανέπτυξε τα επιχειρήματά της για περίπου μια ώρα το πρωί της Πέμπτης μετά τη μεταφορά της στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών περίπου στις 10 το πρωί Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, όπως είπαν στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο της βελγικής πρωτεύουσας, υποστήριξαν ενώπιον των δικαστών ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι αθώα, δεν έχει δωροκηθεί και συνεργάζεται με τις αρχές. Advocaat Michalis Dimitrakopoulos: “Eva Kaili is onschuldig.” Waarschijnlijk komt er pas vanavond een besluit van de raadkamer. Zetelt de Europarlementariër met kerst in de cel? Als het aan haar raadsman ligt viert ze het thuis, desnoods met een enkelband. #Qatargate pic.twitter.com/jBEStcshgE— Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 22, 2022 Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή ζήτησαν από τους Βέλγους δικαστές την αποφυλάκιση της πελάτισσάς τους με «βραχιολάκι». NEW: Eva Kaili’s lawyer says they’ve requested she be released on house arrest with an electronic tag & that she is cooperating with the investigation while denying any wrongdoing. The court will make its pronouncement later today.— Alex Cadier (@alexcadier) December 22, 2022 Ενδεικτική του ενδιαφέροντος για την υπόθεση διαθφοράς στην καρδιά της Ευρώπης ήταν η εικόνα με δεκάδες δημοσιογράφους να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεσμεύτηκε το οικόπεδο της Καϊλή στην Πάρο Σε μια παράλληλα εξέλιξη με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεσμεύθηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων στην Πάρο που αγοράστηκε από την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου. Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνται και στην Ελλάδα. Πάντως, μέσω του έλληνα συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής είχε προ ημερών αναφέρει ότι η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου νόμιμη και τα χρήματα για αυτήν δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της. Σύμφωνα - Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπήρξαν σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος αναφορικά με την αγορά του οικοπέδου των 9 στρεμμάτων στην Πάρο. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη η διερεύνηση του εν λόγου αδικήματος. Χαρακτηριστικά στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη που συνοδεύει τη δέσμευση του οικοπέδου και διαβιβάστηκε στον κ. Μπαρδάκη αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα χρήματα για την αγορά του οικοπέδου προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Όπως είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ο αρχιτέκτονας μηχανικός που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας, Βαζαίος Πετρόπουλος, «από διώροφα σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί. Όχι, δε μεσολαβούσε εταιρία. Στο όνομά της ήταν, και στο όνομα του συντρόφου της». Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία: «Είχαμε κάνει 3-4 συναντήσεις. Ήθελαν ένα σπίτι για εκείνους για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται, όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της». BEST OF NETWORK 22.12.2022, 12:30 22.12.2022, 08:25 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 11:41 22.12.2022, 09:24 22.12.2022, 12:00

