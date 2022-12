Η Χριστουγεννιάτικη δράση της ΟΝΝΕΔ για την υποστήριξη του Make-A-Wish

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη δράση της ΟΝΝΕΔ, που έλαβε χώρα στον εξωτερικό χώρο της Παλαιάς Βουλής, και στόχευε στην υποστήριξη του έργου του Make-A-Wish (Κάνε- Μια- Ευχή Ελλάδος). Με τη συνδρομή των μελών της ΟΝΝΕΔ αλλά και του κόσμου που αγκάλιασε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη δράση, το χριστουγεννιάτικο δέντρο της οργάνωσης στολίστηκε με «Αστέρια της Ευχής», ως ένα ελάχιστο δείγμα αγάπης και συμπαράστασης προς τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Με τις προσφορές τους οι νέοι κατάφεραν να συμβάλουν στην εκπλήρωση της ευχής του 11χρονου Αντώνη που ευχήθηκε να ταξιδέψει στην Disneyland του Παρισιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΟΝΝΕΔ και το Make-A-Wish (Κάνε- Μια- Ευχή Ελλάδος), ενώνουν τις δυνάμεις τους και εκπληρώνουν ευχές που έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τις ζωές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Το πιο μεγάλο χαμόγελο χάρισε φέτος η συνεισφορά των μελών της ΟΝΝΕΔ στον 11χρονο Αντώνη, ο οποίος θα ταξιδέψει με την οικογένειά του στην Disneyland του Παρισιού. Συνεχής ήταν η ροή του κόσμου που κατέκλυσε το χώρο μέχρι αργά το απόγευμα. Η εκδήλωση που κράτησε πάνω από 4 ώρες μεταδόθηκε ζωντανά και μέσα από το κανάλι της ΟΝΝΕΔ στο YouTube, από όπου οι θεατές μπορούσαν να την παρακολουθήσουν από απόσταση. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης η Γενική Διευθύντρια Σάντρα Ζαφειρακοπούλου και ο Χάρης Πατούνης εθελοντής στο Make-A-Wish (Κάνε- Μια- Ευχή Ελλάδος) μίλησαν για τη δύναμη που έχουν οι ευχές να συμβάλλουν στη διαδικασία θεραπείας ενός παιδιού. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου δήλωσε: «Υπάρχουν παιδιά που έχουν μάθει να αγωνίζονται για τη ζωή τους καθημερινά, βιώνοντας τις στιγμές της ανέμελης ηλικίας τους, παράλληλα με το δύσκολο δρόμο της ασθένειας. Αυτά τα παιδιά μας διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα ζωής και για να εκπληρώσουμε τις ευχές τους ενώσαμε όλοι τις δυνάμεις μας, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε με τη συνδρομή όλων σας να συμβάλουμε στην εκπλήρωση της ευχής του 11χρονου Αντώνη που ευχήθηκε να ταξιδέψει στην Disneyland του Παρισιού. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και δεσμευόμαστε κάθε χρόνο να εκπληρώνουμε την ευχή ενός παιδιού». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έδωσαν το παρών δεκάδες στελέχη της Κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων στο χώρο της Παλαιάς Βουλής βρέθηκαν: ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, ο Γραμματέας Π.Ε. Ν.Δ. Παύλος Μαρινάκης, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και πρώην πρόεδρος ΝΔ Βαγγέλης Μειμαράκης, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότις Μηταράκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Γεωργαντάς, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, ο Υφυπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος, η Υφυπουργός Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Δημογραφικής Πολιτικής & Οικογένειας Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού Νικόλαος Γιατρομανωλάκης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος, η Υφυπουργός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Ειδικών Μορφών Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Διευθυντής Γραφείου Προέδρου και Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου Νίκος Ρωμανός, ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΝΔ Νίκος Παπουτσής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣ Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, οι βουλευτές Γιώργιος Κουμουτσάκος, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Βρούτσης, Έλενα Ράπτη, Χρήστος Ταραντίλης, Γιάννης Καλλιάνος, Γιάννης Παππάς, Φωτεινή Πιπιλή, Μαρία Κεφάλα, Παρασκευή Βρυζίδου, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, η Αντιδήμαρχος Αθηναίων Άννα Ροκκοφύλλου, ο πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δέρβος, ο πρόεδρος ΕΟΑΝ Βαγγέλης Καραμίντζιος, ο πρόεδρος ΟΕΕ Κώστας Κόλλιας, ο πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Σπύρος Μάμαλης, ο πολιτευτής Β’ Πειραιά Γιώργος Βρεττάκος, ο Γραμματέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κώστας Μαμουλής, ο Γραμματέας Αγροτικών Φορέων Ανδρέας Καρασαρίνης, ο Γραμματέας για τα Άτομα Με Αναπηρία Κωνσταντίνος Λολίτσας, ο Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Διαχείρισης Κρίσεων Μένιος Κορομηλάς, ο Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων Σίμος Ψωμιάδης, η Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Χρυσαυγή Ατσιδάκου, ο Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων Άκης Μπάφας, η Γραμματέας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού Πιστή Κρουσταλίδου, οι Αιρετοί Εκπρόσωποι της Π.Ε. Όλγα Μαγγανά, Γιάννης Παπαγεωργίου, Βασίλης Γακόπουλος, Κωνσταντίνα Κόλλια, Γιάννης Αναστασόπουλος, Νίκος Σιαδήμας, Κώστας Τσιαγκλιώτης, Στέλιος Λεριός, Δημήτρης Γκουλής, Κώστας Κουλουράς, Μιχάλης Βώβος, Ρούλα Γκριέλα, Αντωνία Σταυρίδου, Δημήτρης Σακαρετσάνος, Μάρθα Σαμαρά, Μανώλης Μιγαδάκης, Γιάννης Πολιτόπουλος, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Α’ Αθηνών Δημήτριος Αναγνωστόπουλος και o Marian Wendt Διευθυντής της αντιπροσωπείας του ιδρύματος KAS για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ

