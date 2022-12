Ιστορική επίσκεψη Μητσοτάκη στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Ένα ταξίδι-ορόσημο στην πρωθυπουργική του θητεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστω και καθυστέρηση δύο εβδομάδων, καθώς από το πρωί θα βρεθεί στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, στην γεωγραφική περιοχή της Βορείου Ηπείρου και συγκεκριμένα στη Χειμάρρα, στη Λιβαδειά (Φοινίκι) και στη Δερβιτσάνη (Δρόπολη). Στα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας που διαβιεί εκεί, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και με στελέχη της ομογένειας και να καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα ταξίδι υψηλού συμβολισμού, το οποίο έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στο ελληνικό στοιχείο της Βορείου Ηπείρου, αλλά απαιτεί παράλληλα και λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς, ώστε αφενός να μην υπάρξει ζήτημα με την αλβανική κυβέρνηση, αφετέρου να μην υπάρξει κινητοποίηση ακραίων και εξτρεμιστικών στοιχείων που περιμένουν μια… σπίθα. Η κινητικότητα στην περιοχή, πάντως, είναι μεγάλη, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να περπατήσει σε πλατείες και δρόμους των περιοχών αυτών, σαν να έκανε μια εντός συνόρων περιοδεία. Αναμένεται, παράλληλα, να τα πει και με στελέχη της Ομόνοιας Χειμάρρας, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος Έλληνας πρωθυπουργός που βρέθηκε στα ελληνικά χωριά ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Ιανουάριο του 1991, όταν είχε επισκεφθεί τη Δερβιτσάνη. Κατά πληροφορίες του thetimes|-.gr, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Αλβανός πρωθυπουργός κ. Ράμα να βρίσκεται στη Δερβιτσάνη, ώστε να υποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συναντήθηκε προ δύο εβδομάδων στα Τίρανα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε βρεθεί προ μηνών στα ελληνικά χωριά της περιοχής και πάλι στη Δερβιτσάνη, στο πλαίσιο της προεκλογικής κινητοποίησης για τις Δημοτικές εκλογές του 2023. Τότε, ο ίδιος εμφανίστηκε στο πλευρό του δημάρχου να τραβά ένα selfie video, κάνοντας άνοιγμα στους Έλληνες κατοίκους, λέγοντας ότι «εδώ είναι η ελληνική μειονότητα στη Δρόπολη μαζί με άλλους από άλλες περιοχές και μιλάμε για καλλιέργειες, για υποδομές και οτιδήποτε χρειάζονται. Είμαστε αδέρφια και θα κάνουμε σπουδαία πράγματα παρέα». Κατ΄αυτό τον τρόπο, ο κ. Ράμα θέλησε να στείλει μήνυμα στην Αθήνα, εν γνώσει του ότι σχεδιαζόταν η επίσκεψη του πρωθυπουργού, ότι έχει στο πλευρό του την ελληνική μειονότητα, αν και στο παρελθόν η κυβέρνησή του έχει μπει στο στόχαστρο για καταπατήσεις περιουσιών και διώξεις. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, όπως διαμηνύουν συνεργάτες του δεν επιδιώκει να υποδαυλίσει την ένταση, αντιθέτως θέλει να στείλει το μήνυμα στους Έλληνες ομογενείς ότι η Ελλάδα είναι δίπλα τους. Μάλιστα, στη Χειμάρρα είναι άκρως πιθανό στο πλευρό του να είναι και ο Ολυμπιονίκης μας Πύρρος Δήμας, ο οποίος έλκει από την καταγωγή του. Προεόρτια Λίγο πριν την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, πάντως, τα προεόρτια… ξεκίνησαν στα μειονοτικά χωριά από χθες. Ο Αλβανός πρόεδρος της Δημοκρατίας Μπαιράμ Μπεκάι βρέθηκε χθες στα χωριά και, σύμφωνα με παράγοντες της Ομογένειας, ζήτησε να κατέβει η ελληνική σημαία από δύο τοπόσημα. Αρχικά, μέλη της ακολουθίας του ζήτησαν να κατέβει η σημαία της Ελλάδας που ήταν αναρτημένη έξω από το δημαρχείο Φοινικαίων, μαζί με την Αλβανική, τη σημαία της Ε.Ε., αλλά και αυτή της περιοχής. Ο δήμαρχος δεν το δέχθηκε, συνεπώς η επίσκεψη του προέδρου στο δημαρχείο δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι ο δήμος είναι από τους αναγνωρισμένους δήμους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Παράλληλα, κάτοικοι του χωρίου Αλύκου και μαθητές με παραδοσιακές στολές που περίμεναν στην πλατεία του χωριού τον κ. Μπεκάι είδαν τη Δημοτική Αστυνομία να αφαιρεί την αλβανική και ελληνική σημαία από το μνημείο, κάτι που προκάλεσε αναβρασμό στους παρισταμένους. Πηγές της ομογένειας αναφέρουν ότι, εν τέλει, από την αλβανική προεδρία απολογήθηκαν τρόπον τινά για την αναστάτωση που προκλήθηκε, οι εντυπώσεις, όμως, έμειναν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στον ίδιο δήμο, κάποια ακραία προφανώς στοιχεία έσβησαν τα ελληνικά γράμματα από τις δίγλωσσες πινακίδες στους δρόμους της περιοχής. Στην ομογένεια, πάντως, επικρατεί ψυχραιμία και νηφαλιότητα ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη, ενώ και η κυβέρνηση θέλει η εικόνα που θα μεταδοθεί να είναι εικόνα ενότητας του απανταχού Ελληνισμού. Ειδήσεις σήμερα: Ιστορική ομιλία Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η Ουκρανία είναι ζωντανή όσο ποτέ, τα χρήματά σας είναι επένδυση Superleague: Απώλειες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, πλησίασε την κορυφή η ΑΕΚ – Δείτε τα γκολ Θεσσαλονίκη: Με κουζινομάχαιρο σκότωσε τη μητέρα του ο 29χρονος

