Μητσοτάκης: Συγκινημένος που είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή υποδοχή και την αγάπη σας» έγραψε ο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Στη Χειμάρρα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο Όμηρος. Ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής, με ελληνικές σημαίες και συνθήματα. Κοπέλες με παραδοσιακές φορεσιές του έδωσαν λουλούδια και τον ευχαρίστησαν για τη επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο. Επόμενοι σταθμοί της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν η Λιβαδειά όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την περιοδεία του στα μειονοτικά χωριά της Βορείου Ηπείρου. Εκεί ο πρωυθυπουργός απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό σε 300 και πλέον ομογενείς στον προαύλιο χώρο του ενιαίου Λυκείου «Λευτέρης Στάλιος». Σε ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα συγκινημένος «που έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα». Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα προσωπικά και αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος που έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κρατήσατε σε πολύ δύσκολα χρόνια, και αναφέρομαι ειδικά στους μεγαλύτερους από εσάς, άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού και της ορθοδοξίας μέσα στην καρδιά σας. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου η Ελληνική Εθνική Μειονότητα της Αλβανίας θα έχει πάντα, όχι απλά έναν φίλο, αλλά έναν σταθερό συμπαραστάτη στα δίκαια αιτήματά της. Εσείς που επιλέξατε να παραμείνετε εδώ στη Χειμάρρα είστε μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή υποδοχή και την αγάπη σας. Εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:00 22.12.2022, 08:25 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 11:41 22.12.2022, 09:24 22.12.2022, 12:00

