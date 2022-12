«Παρών» ΣΥΡΙΖΑ για το Market Pass – Οικονόμου: «Απών» από τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας Επίθεση στην Κουμουνδούρου για την αλλαγή στάσης στο «market pass» – Ψήφισε «παρών» στην τροπολογία 21.12.2022, 23:40 UPD: 21.12.2022, 23:45 Με την ευρύτερη πλειοψηφία της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης εγκρίθηκε η τροπολογία για το market pass ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη σε ένα ακόμα μέτρο στήριξης των πολιτών. Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να φορολογήσει τα διυλιστήρια και από εκεί να αντλήσει τους πόρους για την χρηματοδότηση του μέτρου τους βρίσκει αντίθετους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στου twitter έγραψε «Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης φορολόγηση υπερκερδών 3 δισ. των διυλιστηρίων, θα γίνει με το χαμηλότερο προτεινόμενο από την Ε.Ε. συντελεστή και θα καταγραφεί όχι ως φόρος αλλά ως δαπάνη. Όπως οι δωρεές φιλανθρωπίας». Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης φορολόγηση υπερκερδών 3 δισ. των διυλιστηρίων, θα γίνει με το χαμηλότερο προτεινόμενο από την Ε.Ε. συντελεστή και θα καταγραφεί όχι ως φόρος αλλά ως δαπάνη. Όπως οι δωρεές φιλανθρωπίας. — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) December 21, 2022 Νωρίτερα παντως, η Κουμουνδούρου διέρρεε πως οι βουλευτές του κόμματος θα στήριζαν τη ρύθμιση που αφορά στην κρατική επιδότηση κατά 10% των αγορών από καταστήματα τροφίμων για ένα εξάμηνο. Η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της Γιάννη Οικονόμου την κατηγόρησε ότι για πολλοστή φορά παραμένει απών από τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, υστερα από νέες παλινωδίες κατεληξε να ψηφίσει «παρών» στο μέτρο της Κάρτας Αγορών. Επέλεξε έτσι, για πολλοστή φορά να παραμείνει απών από τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητας της κοινωνίας. Αποτελεί, κατά πάγια πια τακτική του, θλιβερή εξαίρεση από όλα τα σημαντικά και τα χρήσιμα για την Πατρίδα και τους ανθρώπους της. Πολύς στη θεωρία, ελάχιστος στην πράξη: αυτός ήταν, αυτός είναι και αυτός θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ». Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: «Η Καϊλή νιώθει προδομένη από τον σύντροφό της» Θεσσαλονίκη: 29χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του ΗΠΑ: Έμεινε άδικα 25 χρόνια στη φυλακή και δολοφονήθηκε λίγο πριν πάρει αποζημίωση εκατομμυρίων 21.12.2022, 23:40 UPD: 21.12.2022, 23:45 Best of Network 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 09:55 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 22:11 21.12.2022, 22:34 21.12.2022, 12:45

