Πύρρος Δήμας για επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χειμάρρα: «Θα ερχόμουν από την άλλη άκρη του κόσμου» Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πύρρο Δήμα, επισκέφθηκε το ελληνικό 9τάξιο σχολείο Όμηρος Ο Πύρρος Δήμας έδωσε το «παρών» στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα με τον Ολυμπιονίκη να μην κρύβει τη χαρά του για την ιστορική αυτή στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κάλεσε τον Πύρρο Δήμα να μιλήσει, τονίζοντας πως έχει σηκώσει στις πλάτες του όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Πύρρος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Είναι ιστορική μέρα για τη Χειμάρρα και για όλους εμάς τους Χειμαρριώτες. Ευχαριστούμε, πρωθυπουργέ, για την επίσκεψη. Δεν θα το έχανα με τίποτα, θα ερχόμουν από την άλλη άκρη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ», είπε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, που συνόδευε τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του, απευθυνόμενος στους συντοπίτες του. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πύρρο Δήμα, επισκέφθηκε το ελληνικό 9τάξιο σχολείο Όμηρος. Εκεί φοιτούν 146 παιδιά. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στους συγκεντρωμένους και επικράτησε ενθουσιασμός, ενώ συναντήθηκε και με μέλη και εκπροσώπους της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία.

