Στη Χειμάρρα ο Μητσοτάκης: Υποχρέωση της Αλβανίας να σέβεται τα δικαιώματά σας Θερμή υποδοχή στον Έλληνα πρωθυπουργό -Επόμενοι σταθμοί Λειβαδιά και η Δερβιτσάνη Στη Χειμάρρα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο Όμηρος. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Επόμενοι σταθμοί της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού είναι η Λειβαδιά και η Δερβιτσάνη. Εκ μέρους της αλβανικής κυβέρνησης τον πρωθυπουργό θα υποδεχθούν στη Δερβίτσανη ο Αλβανός ομόλογός του Έντι Ράμα, ενώ στη Λειβαδιά η υπουργός Περιβάλλοντος και Τουρισμού, Μιρέλα Κουμπάρο. Posted by Himara.gr on Thursday, December 22, 2022 Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ξεχωριστή στιγμή για μένα και τον ελληνισμό απανταχού. Θυμάμαι την επίσκεψη που έκανε σε αυτά τα χώματα ο Μητσοτάκης το 1991. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι που πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα. Ευχαριστώ που κρατήσατε σε πολύ δύσκολα χρόνια και ειδικά οι μεγαλύτεροι, άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Στο πρόσωπό μου η ελληνική εθνική μειονότητα θα έχει έναν φίλο και συμπαραστάτη στα δίκαια αιτήματά σας. Εσείς που επιλέξατε να μείνετε εδώ, είστε γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, να ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά υπήρξα, είμαι και θα παραμείνω υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας. Υποχρέωση της Αλβανίας είναι ο πλήρης σεβασμός των δικών σας δικαιωμάτων είτε αναφερόμαστε στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, είτε στο δικαίωμα, τα παιδιά και τα εγγόνια σας να μαθαίνουν σε όλες τις βαθμίδες την ελληνική γλώσσα, είτε αναφερόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα των περιουσιακών σας δικαιωμάτων». Τον πρωθυπουργό στην ιστορική επίσκεψή του στις μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας συνοδεύει ο ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

