Τσίπρας: «Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ηθοποιός σημαίνει… τίποτα» Δίκαιες οι αντιδράσεις για το νέο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Με το νέο προεδρικό διάταγμα, αντί να προβλεφθεί διαβάθμιση των πτυχίων όλων των καλλιτεχνικών σχολών και ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα πτυχία των σπουδαστών και σπουδαστριών των δραματικών σχολών της χώρας εξισώνονται με τα απολυτήρια λυκείου. Οι αντιδράσεις των μελλοντικών ηθοποιών του τόπου στον οποίο γεννήθηκε το θέατρο είναι όχι μόνο έντονες αλλά και δίκαιες», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Αν πας στα πριμοδοτούμενα από την κυρία Κεραμέως ιδιωτικά κολέγια, θεωρείσαι ισότιμος των φοιτητών των δημοσίων πανεπιστημίων. Αν φοιτήσεις τρία χρόνια σε δραματική σχολή και συναντήσεις την Τέχνη, θεωρείται ότι δε σπούδασες. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ηθοποιός σημαίνει… τίποτα», υπογραμμίζει. Αν πας στα πριμοδοτούμενα από την κυρία Κεραμέως κολέγια, θεωρείσαι ισότιμος των φοιτητών των πανεπιστημίων. Αν φοιτήσεις τρία χρόνια σε δραματική σχολή και συναντήσεις την Τέχνη, θεωρείσαι ότι δε σπούδασες. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ηθοποιός σημαίνει… Τίποτα. — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) December 22, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Για ακόμη ένα μήνα στη φυλακή η Καϊλή – Η «πολιτική απόφαση» και το σενάριο απαγωγής της Μελόνι: Εγγύηση το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό 1,6 τρισ. δολαρίων BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:30 22.12.2022, 18:53 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 22:22 22.12.2022, 22:23 22.12.2022, 15:00

