Τσελίκ: Μητσοτάκης και Δένδιας «σαμποτάρουν» τις θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας «Οι σύμμαχοι μας υποστηρίζουν τις κακομαθημένες προσεγγίσεις της Ελλάδας» ανέφερε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Σε νέες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της χώρας μας προχώρησε σήμερα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ βάζοντας στο στόχαστρό του τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό εξωτερικών Νίκο Δένδια αλλά και τους συμμάχους της Τουρκίας που ενστερνίζονται τις ελληνικές θέσεις. Ο Τσελίκ κατηγόρησε την Ελλάδα για «κακομαθημένες, μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις» και αμέσως μετά ισχυρίστηκε ότι «οι εξελίξεις σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο ή την Κύπρο έχουν επίσης δείξει πώς οι σύμμαχοί μας στερούνται προοπτικής και ικανότητας για ειρήνη, υποστηρίζοντας τη μονομερή στάση της Ελλάδας». Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος AKP, ο Τσελίκ παρουσίασε μια αντεστραμμένη εικόνα των όσων συμβαίνουν λέγοντας ότι «Η εικόνα που έχει προβάλει η Ελλάδα προσπαθώντας να δημιουργήσει μια de facto κατάσταση με την ελληνοκυπριακή πλευρά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι μια εικόνα που δεν υπηρετεί την ειρήνη»! ‘Εκανε επίσης ευθεία επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια ισχυριζόμενος ότι «σαμποτάρουν τις θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας.» «Εκεί που η Τουρκία έχει υπογράψει μια καλή συμφωνία, έχει συμβάλει στην οικοδόμηση μιας καλής συνεργασίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ή ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αμέσως μετά ακολουθεί μια προσέγγιση που λέει «πώς μπορούμε να το διαταράξουμε αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:30 22.12.2022, 16:41 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 16:16 22.12.2022, 16:28 22.12.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )