Qatargate: «Ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο με πρωτεργάτη τον Παντσέρι» αποκαλύπτει πρώην ευρωβουλευτής – Τι λέει για Τζιόρτζι, Καϊλή

Στην υπόθεση με το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε η πρώην ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών και υποψήφια για την προεδρία της Πορτογαλίας, Άνα Γκόμεζ, αποκαλύπτοντας πως «ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο με πρωτεργάτη τον Παντσέρι. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρώην ευρωβουλευτής εκτιμά ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν το δεξί χέρι του Παντσέρι και πως η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης. «Είμαι σοκαρισμένη (από το σκάνδαλο) όπως όλοι, ανήσυχη, αλλά όχι τόσο έκπληκτη» είπε η Άνα Γκόμεζ. «Διότι στις τρεις θητείες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνέπεσαν με τον κ. Παντσέρι, μπορούσα να τον δω να ενεργεί ως πράκτορας του Μαρόκου». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp7svndgoqrt) Σε ερώτηση για το ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται εκτός από τον Παντσέρι, είπε: «O Παντσέρι ήταν εύστροφος, έξυπνος. Είδαμε ότι δημιούργησε την ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα από αυτούς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε Κατάρ, Μαρόκο και όπου αλλού θα τον πλήρωναν». Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν βοηθός τότε, ήταν το δεξί του χέρι. Ειδικά επειδή ο Παντσέρι δεν μιλά άλλη γλώσσα εκτός από ιταλικά. Ο βοηθός του, (ο Τζιόρτζι) ήταν το πρόσωπο που συχνά διαπραγματευόταν με τους υπόλοιπους από εμάς, στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ήταν με τον Παντσέρι στο πλευρό του και ήταν προφανές ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του αρχηγού». Ακόμα εκτίμησε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης, εξηγώντας το γιατί. «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι είπε στους δικαστές στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Τύπο, ότι η Εύα Καϊλή δεν ήταν το κέντρο της επιχείρησης. Μπορώ να το φανταστώ, διότι έχω συναντήσει την Εύα Καϊλή στην τελευταία μου θητεία, την έβρισκα πολύ όμορφη και κομψή. Δεν έβρισκα ποτέ ότι κάτι από όσα λέει είναι σημαντικό, είναι βαθύ ή γνήσιο. Δεν τη βλέπω ως το κέντρο του δικτύου, αλλά βλέπω τον Παντσέρι όπως και τον Τζιόρτζι». Στην ερώτηση αν μπορούσε να φανταστεί τότε, ότι ίσως ο Παντσέρι, ο Τζιόρτζι, η Καϊλή και άλλοι ευρωβουλευτές ή άλλοι βοηθοί θα μπορούσαν να είναι μέλη ενός κυκλώματος, απάντησε: «Με τον Παντσέρι και με τον Τζιόρτζι γνώριζα ότι είναι αλληλένδετοι, ότι ήταν μέρος κάποιου δικτύου. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι, αλλά ήξερα ότι το δίκτυο ήταν εκεί κι ότι ο ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν για να τραβήξουν ή να ουδετεροποιήσουν ευρωβουλευτές ήταν με το να τους προσκαλέσουν σε πολυτελή ταξίδια στο Μαρόκο». Ειδήσεις σήμερα: Πρόκληση από τον Αλβανό πρόεδρο – Επισκέφθηκε μειονοτικό χωριό, απαίτησε να κατέβει η ελληνική σημαία Θεσσαλονίκη: 29χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του ΗΠΑ: Βλέπει Μπάιντεν και παίρνει Patriot και νέο πακέτο βοήθειας ο Ζελένσκι – Θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο

