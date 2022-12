«Qatargate»: Ποιος είναι ο 36χρονος Ευρωβουλευτής που «έδωσε» η Καϊλή

«Έδωσε» αρκετά ονόματα Ευρωβουλευτών και όχι μόνο η Εύα Καϊλή ως εμπλεκόμενους στο μεγάλο σκάνδαλο του «Qatargate» για χρηματισμό από το Κατάρ. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωοβουλής, έδωσε ακόμα έναν Ιταλό ευρωβουλευτή, τον 36χρονο Μπράντο Μπενιφέι ως πρόσωπο που εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού. Εκτός αυτού, κατονόμασε και την Ιταλίδα ευρωβουλευτή, Αλεσάντρα Μορέτι. Μέχρι σήμερα, η Ελληνίδα πολιτικός έχει «δώσει» συνολικά επτά ευρωβουλευτές κανείς εκ των οποίων δεν έχει συλληφθεί. Επιπλέον, η κατά την κατάθεσή της που διήρκησε μία ώρα, έδωσε στις Αρχές του Βελγίου και άλλα ονόματα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον Τζιουζέπε Μερόνι – πρώην βοηθό του Παντσέρι- τον Νταβίντε, το επίθετο του οποίου η Ελληνίδα ευρωβουλευτής δεν γνωρίζει, καθώς και τις Σιμόνα, Καρόλα και Φραντσέσκα, για τις οποίες, όπως είπε υπήρχε σχέση «δούναι και λαβείν». Όσον αφορά τον Μπράντο Μπενιφέι, πρόκειται για τον νεότερο εκλεγέντα ευρωβουλευτή, ο οποίος εισήλθε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, όταν ήταν δηλαδή μόλις 28 ετών. Ο Μπενιφέι ανήκει στο κόμμα του Ματέο Ρέντσι και έχει πλούσια δράση σε πολλές επιτροπές, μεταξύ αυτών μία που αφορά στη Δημοκρατία και τη διαφύλαξή της. Πάντως έως σήμερα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εμπλοκή του ονόματος του ευρωβουλευτή. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp8g8hecfmi9) Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Εύα Καϊλή, την Ελληνίδα ευρωβουλευτή που μπήκε από την πρώτη στιγμή στο κάδρο του σκανδάλου QatarGate, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, αφού αργά σήμερα το απόγευμα θα γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή ζήτησαν από τους Βέλγους δικαστές την αποφυλάκιση της πελάτισσάς τους με «βραχιολάκι». Ειδήσεις σήμερα: Μια ώρα έδινε εξηγήσεις η Καϊλή, το απόγευμα η απόφαση – Δεσμεύτηκε το οικόπεδο στην Πάρο Νοσοκόμα περιγράφει τι κάνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν Έγινε η χριστουγεννιάτικη κλήρωση για τη σούπερ φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

