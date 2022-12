«Qatargate»: Σφραγισμένο το γραφείο της Καϊλή – Η ευρωβουλή αγωνίζεται να σώσει τη φήμη της, λέει ελβετική εφημερίδα Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στο γραφείο της Ελληνίδας ευρωβουλευτού που βρίσκεται στον 12ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο Ασημίνα Αγγελίνη 22.12.2022, 15:20 Μόλις γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά του και το Ευρωκοιβούλιο ήταν πραγματικά περήφανο για τον ρόλο του. Ωστόσο, «έσκασε» το σκάνδαλο διαφθοράς «QatarGate» με πρωταγωνίστρια την καθαιρεθείσα αντιπρόεδρό του Εύα Καϊλή, που έχει ήδη προφυλακιστεί στις Βρυξέλλες. Το βελγικό δικαστήριο αποφασίζει σήμερα εάν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα παραμείνει υπό κράτηση, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η ελβετική εφημερίδα «Neue Zürcher Zeitung». Παρά το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η Ελληνίδα καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, το προφίλ της παραμένει ακόμη στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου. Η ετικέτα του ονόματός της παραμένει ακόμη στην πόρτα του γραφείου της. Ωστόσο, πλέον κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στο γραφείο με αριθμό «069», στον δωδέκατο όροφο του κτιρίου του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργου. Το γραφείο της έχει σφραγιστεί με κόκκινη κορδέλα. Η γυναίκα που έκλεισε την πόρτα του γραφείου για τελευταία φορά τον Νοέμβριο συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες, όπως επισημαίνει η ελβετική εφημερίδα προσθέτοντας ότι η Εύα Καϊλή έχει κυλίσει στο βούρκο περισσότερο από κάθε άλλο ευρωβουλευτή. Ήταν η πρώτη ύποπτη στο σκάνδαλο διαφθοράς QatarGate με τα βελγικά και ιταλικά ΜΜΕ να γράφουν ότι η 44χρονη Ελληνίδα ευρωβουλευτής παραδέχτηκε εν μέρει ότι ήταν μέλος οργάνωσης που είχε δωροδοκηθεί για να ασκεί επιρροή στην ευρωπαική οικογένεια προς όφελος του Κατάρ και του Μαρόκου. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε εμπιστευθεί τον πατέρα της για να κρύψει ένα μεγάλο μέρος των μετρητών που βρέθηκαν σε βαλίτσες στο διαμέρισμά της. Και επίσης, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι που πιστεύεται ότι είναι ο «εγκέφαλος» στο σκάνδαλο διαφθοράς , συνεργάζεται πλέον με την αστυνομία. Ο Παντσέρι όχι μόνο παραδέχτηκε την ενοχή του, αλλά κατονόμασε και άλλους ενεργούς ευρωβουλευτές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο «QatarGate». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Ιταλό Αντρέα Κοζολίνο και τον Βέλγο Μαρκ Ταραμπέλα. Και οι δυο ανήκουν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το σκάνδαλο έχει ήδη σπιλώσει τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιθανώς ακόμη και την Ευρωπαική Ένωση στο σύνολό της. Ειδήσεις σήμερα: Για συμπληρωματική κατάθεση ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Politico: Έτσι έμπλεξαν Εύα και Μανταλένα Καϊλή τις business με την πολιτική Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 761 κιλά αγγούρια της θάλασσας αξίας έως και 1 εκατ. ευρώ Ασημίνα Αγγελίνη 22.12.2022, 15:20 BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:30 22.12.2022, 08:25 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 16:16 22.12.2022, 16:28 22.12.2022, 16:00

