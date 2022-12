Qatargate: Ώρα μηδέν για την Εύα Καϊλή – Συνεδριάζει το δικαστικό συμβούλιο για την τύχη της

Έφτασε η ώρα για την απολογία της Εύας Καϊλή σχετικά με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate. Στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών εκτός από τους δικηγόρους της, Αντρέ Ριζόπουλο και Μιχάλη Δημητρακόπουλο, βρίσκεται και πλήθος δημοσιογράφων που περιμένει τις εξελίξεις για την Ελληνίδα ευρωβουλευτή που τις προηγούμενες ημέρες κρατήθηκε στις φυλακές του Άρεν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Telegraaf, Αλεξάντερ Μπέκερ, η Εύα Καϊλή βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, ενώ σημειώνει τα ΜΜΕ που βρίσκονται στο σημείο, δεν μπόρεσαν να δουν την άφιξή της.

Lawyers Risopoulos and Dimitrakopoulos arrive for #Kali audition pic.twitter.com/IvkirNQqdW

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ για την πρώην πλέον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι.

Στόχος των συνηγόρων υπεράσπισης της κ. Καϊλή είναι να πετύχουν τη μη προφυλάκισή της μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Καϊλή κατηγορείται για δωροδοκία, ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο χειρότερο σενάριο η πρώην Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καταδικαστεί σωρευτικά σε 15 χρόνια κάθειρξης.

De in Griekenland bekende advocaat Michalis Dimitrakopoulos staat Europarlementariër en voormalig tv-ster Eva Kaili bij. Vandaag buigt de rechter zich over de vraag of ze langer in de gevangenis van Haren blijft. #Qatargate pic.twitter.com/V7s00v1Dph

— Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 22, 2022