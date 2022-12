Βορίδης: Ένα ενδεχόμενο είναι να γίνουν πριν το Πάσχα οι πρώτες εκλογές

«Να υπολογίσετε ένα καθαρό διάστημα δύο μηνών από την χρονική στιγμή που αποφασίζει ο πρωθυπουργός να διαλύσει την Βουλή για την όλη διαδικασία. Ένα ενδεχόμενο είναι πριν από το Πάσχα, να είναι η πρώτη κάλπη και πριν τις πανελλαδικές η δεύτερη», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης σχετικά με τις επικείμενες εκλογές και τις ημερομηνία αυτών. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp8z1k1gec2p) Μιλώντας στo Mega, σχετικά με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και την απόφαση να παραμένει προφυλακισμένη σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών: «Κρίθηκε ύποπτη φυγής και επιπλέον κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος απαγωγής της από καταριανούς πράκτορες, το όποιο το βρήκα προχωρημένη σκέψη από τον Εισαγγελέα». Στο ζήτημα εάν η προφυλάκιση της κα Καϊλή ενέχει και ένα πολιτικό μήνυμα ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Θέλω να ελπίζω ότι οι δικαστές οπουδήποτε δεν κρίνουν με τέτοια κριτήρια. Αν αρχίσουμε και βάζουμε πολιτικά κριτήρια στην απόφαση των δικαστών φαλκιδεύεται η έννοια της δικαιοσύνης». «Αρκετοί δήμοι έχουν συμμορφωθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και κάποιοι άλλοι θέλουν ακόμη δουλειά», ανέφερε ο κ. Βορίδης. Σχετικά με τον μεγάλο διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε: «Αρχικά να πούμε ότι έκλεισε η προθεσμία για τις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό. Οι αιτήσεις έφτασαν περίπου τις 108 χιλιάδες, οι θέσεις που θα ενταχθούν κατ’ αρχήν είναι γύρω στις 5μιση χιλιάδες και ίσως αυξηθούν κατά περίπου χίλιες θέσεις». Ο υπουργός τόνισε ότι οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν τον Δεκέμβριο. Τα σενάρια για τις εκλογές και οι ημερομηνίες Στο κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζουν ότι «αν δεν υπήρχαν οι ειδικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η απλή αναλογική, την οποία ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν οδηγεί σε βιώσιμη κυβερνητική λύση και άρα θα χρειαστεί να στηθεί μερικές εβδομάδες αργότερα επαναληπτική κάλπη, οι εκλογές θα γίνονταν στο τέλος της τετραετίας». Ορισμένοι συνεργάτες του πρωθυπουργού διατυπώνουν την εκτίμηση ότι η προκήρυξη των εκλογών πολύ κοντά στη συνταγματική προθεσμία, που είναι η 8η Ιουλίου του 2023, ευνοεί την κυβερνητική παράταξη. Ωστόσο, με τα τωρινά δεδομένα, επικρατέστερος χρόνος για την πρώτη κάλπη θεωρείται το διάστημα από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου έως το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο οργανωτικός σχεδιασμός που εκπονήθηκε από την Πειραιώς και τελεί υπό την εποπτεία του Μεγάρου Μαξίμου (προετοιμασία ψηφοδελτίων, περιοδείες στελεχών κ.λπ.) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πλέον πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης εξακολουθούν να είναι η 26η Μαρτίου και η Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του ακόμη και σε τακτικούς συνομιλητές του. Αφήνει, πάντως, να εννοηθεί πως δεν συμμερίζεται την επιχειρηματολογία ορισμένων αναλυτών ότι, προϊόντος του χρόνου, είναι δυνατόν να ανατραπεί η παγιωμένη εικόνα με το σαφές προβάδισμα της Ν.Δ. και τη σταθερή σειρά κατάταξης των κομμάτων. Το «γαλάζιο» προβάδισμα κινείται πολύ κοντά στη διαφορά που είχε αποσπάσει το κυβερνών κόμμα το 2019 έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων δεν έχει αλλάξει σε καμία από τις δεκάδες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η κυριαρχία, εξάλλου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προκύπτει από τη σαφή υπεροχή του έναντι του Αλέξη Τσίπρα, παραμένει αδιαμφισβήτητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη εξαμηνιαία έρευνα «Τάσεις» της εταιρείας μετρήσεων MRB, για την οποία πανηγύρισε ενθέρμως η Κουμουνδούρου επειδή έδειξε ότι στην πρόθεση ψήφου η ψαλίδα είναι η μικρότερη των τελευταίων ετών (5,4%), το προβάδισμα Μητσοτάκη εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ειδικότερα στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 39,3% των ερωτηθέντων και ο Αλέξης Τσίπρας το 31,3%, ενώ «Κανένας από τους δύο» απαντά το 23,6%. Ενθαρρυντικά, επίσης, έως αισιόδοξα ήταν για το Μέγαρο Μαξίμου τα ευρήματα ερευνών που έγιναν την τελευταία εβδομάδα για λογαριασμό της κυβερνητικής παράταξης και αποτύπωσαν τις πρώτες εντυπώσεις που δημιούργησε στην κοινή γνώμη το αποκαλούμενο Qatar-gate και η εμπλοκή σε αυτό της ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι από τις αποκαλύψεις που έγιναν στις Βρυξέλλες πλήττεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει απώλειες που ξεπερνούν κατά τι τη 1 εκατοστιαία μονάδα και ωθούν τη Χαριλάου Τρικούπη κοντύτερα στο 10%, από το οποίο είχε απομακρυνθεί αρκετά. Στον αντίποδα αυξάνεται ελαφρώς και σχεδόν ισομερώς η συσπείρωση της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η διαφορά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να παραμένει στην περιοχή των 8 ποσοστιαίων μονάδων. Ειδήσεις σήμερα Η θεία από την Αυστραλία με το μισό εκατ. ευρώ που πήγε στην ΚιβωτόΣε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 60χρονης που δολοφονήθηκε από τον γιο τηςΣήμερα οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις ρεύματος τον Ιανουάριο

