Γιατρομανωλάκης: «Δεν αλλάζει τίποτα με τους τίτλους σπουδών των δραματικών σχολών» Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εξηγεί στο thetimes|-.gr τι ακριβώς προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που προκάλεσε αντιδράσεις Αναστασία Κουκά 23.12.2022, 22:40 Διευκρινίσεις σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 85, που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των σωματείων των ηθοποιών, των μουσικών αλλά και όσων δραστηριοποιούνται στους χώρους του κινηματογράφου και του χορού δίνει, o υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωνάλης. Μιλώντας στο thetimes|-.gr ξεκαθάριζει πως δεν επηρεάζονται αρνητικά οι τίτλοι σπουδών των καλλιτεχνικών σχολών ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις σχετικά με την επίλυση σοβαρών ζητημάτων στην τριτοβάθμια καλλιτεχνική εκπαίδευση τα παραμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια. «Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τους τίτλους σπουδών των δραματικών σχολών. Δεν πέφτουν επίπεδο και δεν εξισώνονται με το απολυτήριο λυκείου. Δεν επηρεάζονται οι τίτλοι σπουδών ούτε των αποφοίτων ούτε των σπουδαστών. Έχουν την ίδια ισχύ που είχαν πριν το ΠΔ, έχουν την ίδια ισχύ που είχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται, το ξεκαθαρίζω ρητά» υπογραμμίζει ο κ. Γιατρομανωλάκης για να εξηγήσει αμέσως μετά: «Ως προς το Προεδρικό Διάταγμα έχει τοποθετηθεί το υπουργείο Εσωτερικών, αξίζει να θυμίσουμε όμως ότι αφορά διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ και όταν πρόκειται για καλλιτεχνικό έργο αυτό εξαιρείται από το ΑΣΕΠ, ενώ το προσοντολόγιο δεν καλύπτει ούτε προσλήψεις του υπουργείου Παιδείας (πχ σε σχολεία)» Αναφορικά με το γεγονός ότι παραμένει, επί σειρά ετών, άλυτο, το θεσμικό κενό που αφορά στους τίτλους των Ανώτερων Σπουδών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, όσων αποφοίτησαν από τον Ιούνιο του 2003 και μετά, ο υφυπουργός Πολιτισμού σημειώνει: «Ως προς το ευρύτερο θέμα της τριτοβάθμιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που υφίσταται εδώ και δεκαετίες, η κυβέρνηση, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα αναλάβει πρωτοβουλίες συνολικά, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων. Να διευκρινίσουμε ότι παρότι το νέο Προεδρικό Διάταγμα φέρει την υπογραφή των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εμπλέκεται εμμέσως καθώς είναι ο εποπτεύων φορέας των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών και οι εξετάσεις εισαγωγής και πτυχίου δίδονται ενώπιον επιτροπών διορισμένων από αυτό.

