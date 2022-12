Εύα Καϊλή: Παράταση στην κράτηση «υπό τον φόβο απαγωγής» Επτά συναδέλφους της φέρεται να κατονόμασε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής ως εμπλεκόμενους στο μεγάλο σκάνδαλο Γεωργία Σαδανά 23.12.2022, 06:26 Την παραμονή της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή και πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν για έναν ακόμη μήνα αποφάσισαν χθες οι δικαστικές Αρχές του Βελγίου, αρνούμενες το αίτημα αποφυλάκισής της με βραχιολάκι. Περνώντας τα Χριστούγεννα ως προσωρινά κρατούμενη, η κ. Καϊλή θα μείνει μακριά από την ανήλικη κόρη της, αλλά και από τους δυνητικούς απαγωγείς της, καθώς οι Βέλγοι δικαστές εκτιμούν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος απαγωγής και μεταφοράς της στο Κατάρ, ενδεχόμενο το οποίο σόκαρε τη διεθνή κοινή γνώμη. Ήδη, η είδηση της παράτασης της κράτησης της κ. Καϊλή κατά έναν μήνα έκανε αστραπιαία το γύρο του κόσμου ανάμεσα στα πρώτα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία ανέμεναν στωικά την ετυμηγορία του δικαστηρίου μετά την ωριαία απολογία της προς τις δικαστικές Αρχές, στη διάρκεια της οποίας η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά επέδειξε, κατά πληροφορίες, διάθεση συνεργασίας. Η ίδια φέρεται να πρότεινε να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι και να της αφήσουν στη διάθεσή της μόνο ένα τηλέφωνο, το οποίο δέχτηκε να παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά να έχει επαφή μόνο με το παιδί της. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, ωστόσο, ο Εισαγγελέας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι το παιδί δεν συνιστά λόγο αποφυλάκισης, κρίνοντας ως εκ τούτου ότι πρέπει να καταστεί προφυλακιστέα για έναν μήνα ακόμη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Βέλγου εισαγγελέα, εάν η Εύα Καϊλή ασκήσει έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου (σ.σ. Τμήμα Εξέτασης Εφέσεων) εντός 15 ημερών. Μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει μόνο τα αρχικά της κυρίας Καϊλή (Ε.Κ.), τονίζοντας ότι αποφασίστηκε η παράταση της κράτησής της για ένα μήνα. Ακόμη αναφέρει ότι δεν θα δοθούν, προς το παρόν, περισσότερες πληροφορίες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Βαρύ κλίμα από την αρχή Στην περίπτωση, ωστόσο, που η κ. Καϊλή δεν ασκήσει έφεση, το αίτημά της να βγει από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους θα επανεξεταστεί έπειτα από ένα μήνα, μολονότι ο συνήγορος υπεράσπισής της φαίνεται πως απορρίπτει το σχετικό ενδεχόμενο. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν της Εισαγγελίας η κυρία Καϊλή (σ.σ. την αποκαλεί Ε.Κ.), βρέθηκε χθες ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση που αφορά οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν «στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας σχετικά με εικαζόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα άτομο εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτοδικείου στις Βρυξέλλες. Με την απόφασή του σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί, το προδικαστικό συμβούλιο παρέτεινε την προφυλάκιση της Ε.Κ. (σ.σ., Εύας Καϊλή) κατά ένα μήνα. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του τμήματος κατηγορίας του Εφετείου Βρυξελλών εντός 15 ημερών». «Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύπου», καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση, η οποία αποτύπωσε ευκρινώς το βαρύ κλίμα, το οποίο εντόπισαν οι δικηγόροι της Ευρωβουλευτή από τα πρώτα λεπτά της απολογίας της. Πολιτική απόφαση Μιλώντας στον ALPHA, ο δικηγόρος της είχε προδιαγράψει εν πολλοίς τα όσα θα επακολουθούσαν, εξηγώντας το σκεπτικό του Εισαγγελέα, κατά το οποίο η κυρία Καϊλή θα μπορούσε να πέσει θύμα απαγωγής από κατασκόπους του Κατάρ, εάν αποφυλακιζόταν με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως φέρονται να φοβούνται οι δικαστικές Αρχές του Βελγίου. Ο συνήγορός της απάντησε ευθέως στον Βέλγο εισαγγελέα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τότε, υπάρχει και ο κίνδυνος να στείλουν οι Καταριανοί στρατεύματα, για να καταλάβουν τις Βρυξέλλες και να μπορέσουν να απαγάγουν την κυρία Καϊλή», συμπεραίνοντας τελικά πως η απόφαση «δεν ελήφθη με αμιγώς νομικά κριτήρια, καθώς υπάρχουν επιρροές από τον Τύπο και πολιτικές». Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση της Εισαγγελίας η υπεράσπιση της κ. Καϊλή έκανε λόγο για «πολιτική απόφαση», απορρίπτοντας τη δυνατότητα έφεσης, τη στιγμή που πληροφορίες θέλουν τους Βέλγους δικαστές να θεωρούν ότι, εάν αποφυλακιζόταν, η κυρία Καϊλή ήταν ικανή να καταστρέψει στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα. Μετά το πέρας της κατάθεσής της χθες, οι δικηγόροι της υποστήριξαν, μιλώντας στο πλήθος των συγκεντρωμένων δημοσιογράφων, πως η ίδια είναι αθώα, δεν έχει δωροδοκηθεί και συνεργάζεται με τις Αρχές. Εντούτοις, το στοιχείο που «βάρυνε» στην απόφαση της βελγικής Δικαιοσύνης είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το ξενοδοχείο που διέμενε στις Βρυξέλλες, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κόρη του, κάτι που η ίδια φαίνεται να έχει παραδεχθεί, σύμφωνα με ιταλικά και βελγικά δημοσιεύματα. 7 Ευρωβουλευτές από την Καϊλή Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής φέρεται να κατονόμασε επτά συναδέλφους της ως εμπλεκόμενους στο μεγάλο σκάνδαλο του «Qatar-gate», για χρηματισμό από το Κατάρ, ενώ η ιταλική εφημερίδα «il Fatto Quotidiano» εντάσσει ανάμεσα σε αυτούς και τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, Μπράντο Μπενιφέι. Αναφερθείσα στο επίμαχο πρωινό της 9ης Δεκεμβρίου, η κ. Καϊλή φέρεται να κατέθεσε πως «προσπάθησα πρώτα να καλέσω τον Παντσέρι, ο οποίος μιλάει μόνο ιταλικά, αλλά δεν μπόρεσα να τον βρω. Στη συνέχεια, προσπάθησα να πάρω τον Μαρκ Ταραμπέλα, μετά την Μαρία Αρένα. Εκείνοι απάντησαν ότι δεν γνώριζαν, γιατί ο Παντσέρι δεν απαντούσε». Μετά από αυτά, ο ανακριτής Μισέλ Κλεζ φέρεται να την πίεσε περισσότερο. «Ποιος είναι γύρω από τον Παντσέρι; Θέλουμε δύο λομπίστες που τον βοηθούν στο έργο του», ρώτησε ο ανακριτής, με την Εύα Καϊλή να απαντά: «Ο Τζιουζέπε Μερόνι, ο προηγούμενος βοηθός του, που εξακολουθεί να τον βοηθάει. Νταβίντε… δεν ξέρω το επώνυμό του, αλλά καταλαβαίνω ότι εργάζεται εκεί. Σιμόνα, Καρόλα και Φραντσέσκα. Ο Παντσέρι συνήθιζε να τους βοηθάει ως αντάλλαγμα». Ακόμα, στην ερώτηση των δικαστικών αρχών αν ο Παντσέρι πλήρωνε μια σειρά από βοηθούς Ευρωβουλευτών, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής φέρεται να είπε, «Όχι. Μετά το 2019, όταν και δεν επανεξελέγη, προσπαθούσε να τους βοηθήσει όλους να βρουν δουλειά». Την πίεσαν τότε, συνεχίζει η ιταλική εφημερίδα, προκειμένου να πει ποιοι βρίσκονται κάτω από τον Παντσέρι. «Μετά από αυτόν ποιος ασχολήθηκε;» την ρωτούν. «Μαρία Αρένα, Μαρκ Ταραμπέλα, Αντρέα Κοτσολίνο», απαντά η Εύα Καϊλή σύμφωνα με την «il Fatto Quotidiano». Οι ανακριτές στη συνέχεια της αναφέρουν δύο άλλα ονόματα: «Μορέτι και Μπράντο Μπενιφέι»; «Ναι», λέει η Καϊλή, απαντώντας καταφατικά. Όσον αφορά τον Μπράντο Μπενιφέι, πρόκειται για τον νεότερο εκλεγέντα ευρωβουλευτή, ο οποίος εισήλθε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, όταν ήταν δηλαδή μόλις 28 ετών. Ο Μπενιφέι ανήκει στο κόμμα του Ματέο Ρέντσι και έχει πλούσια δράση σε πολλές επιτροπές, μεταξύ αυτών μία που αφορά στη Δημοκρατία και τη διαφύλαξή της. Πάντως έως σήμερα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εμπλοκή του ονόματος του ευρωβουλευτή. Την ίδια ώρα, στοιχεία που επικαλείται επιπλέον η εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano», θέλουν την Εύα Καϊλή να ισχυρίζεται ότι τα 750.000 ευρώ δεν ήταν τα πρώτα χρήματα που άφηνε ο Αντόνιο Παντσέρι στο σπίτι της. «Το είχε κάνει και πριν τον κορωνοϊό, όταν είχε αφήσει κάποια χρήματα και στη συνέχεια ήρθε να τα πάρει. Εμπιστεύεται τον Φραντσέσκο (σ.σ. Τζιόρτζι) περισσότερο από το διαμέρισμά του» δήλωσε η Ευρωβουλευτής, αποδίδοντας στην ασυλία της την πρακτική Παντσέρι. Για τον σύντροφό της σχολίασε πως «ήταν ο συνεργάτης που “φύλαγε κάτι για λογαριασμό του και πιθανότατα για το σημερινό αφεντικό του, Αντόνιο Κοτζολίνο», εκτιμώντας ότι εκείνος «δεν μπορούσε να πει όχι» στον προϊστάμενό του. «Ήταν πολύ ευγενικός. Ίσως να έπρεπε να πω κάτι γιατί είμαι μεγαλύτερη», απάντησε η Ευρωβουλευτής. Σύμφωνα με την ίδια, η βαλίτσα με τα 600.000 ευρώ ήταν στο σπίτι της για τρεις ή τέσσερις μήνες. «Η βαλίτσα ήταν για τον Παντσέρι» φέρεται να υποστήριξε, ενώ για τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ που βρέθηκαν στο διαμέρισμα των Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «ο Τζιόρτζι τα είχε δανειστεί για το σπίτι». Το νέο σπίτι και η υποθήκη Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η καθαιρεθείσα Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε δυσκολίες στο να ανταποκριθεί στην αγορά του νέου τους σπιτιού. «Η υποθήκη είναι στο όνομά μου, εγώ την πληρώνω. Μπορείτε να το δείτε από την πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά είναι η συμβολή του συντρόφου μου. Υπήρχαν 5.000 ευρώ σε ένα χρηματοκιβώτιο και 5.000 ευρώ σε ένα άλλο. Γνωρίζω ότι ο Φραντσέσκο δανείζεται κατά καιρούς από τους γονείς του. Πιθανότατα και από τον Αντόνιο. Το γνωρίζω γιατί υπάρχουν πράγματα που θα ήθελε να αγοράσει, αλλά δεν είχε τα μέσα. Ήξερα ότι φύλαγε πράγματα από το πρώην αφεντικό του, τον Παντσέρι, αλλά και από το τωρινό αφεντικό του, τον Κοτζολίνο, αλλά δεν προβληματίστηκα ποτέ από πού προέρχονται τα χρήματα». Στις καταθέσεις της, η Εύα Καϊλή εμφανίζεται ακόμα να αναφέρεται σε έναν «λεπτό» χαρτοφύλακα που είχε αφήσει ο Παντσέρι στον Τζιόρτζι και να λέει ότι «τον κοίταξα χθες και είχε γίνει παχύς». «Ο Αντόνιο Παντσέρι ερχόταν για καφέ και όταν δεν ήμουν στο σπίτι. Ήταν πολύ κοντά με τον Φραντσέσκο Τζιορτζι» συμπλήρωσε ακόμη η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, η οποία περιέγραψε πως «έκανα ανάληψη 20.000 ευρώ από έναν από τους λογαριασμούς μου στην Ελλάδα και τα μετέφερα μέσα στο μπουφάν μου. Αλλά αυτό το έκανα μόνο μια φορά. Ξέρω ότι δεν μπορώ να έχω επάνω μου περισσότερα από 10.000 ευρώ». Παράλληλα, η ίδια προσπάθησε να αποσυνδέσει τον πολιτικό της ρόλο στο Κατάρ από την ομάδα Παντσέρι, λέγοντας πως «εγώ ασχολήθηκα με το θέμα της απελευθέρωσης της βίζας στην ΕΕ για ορισμένα κράτη της Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν, ήταν προτεραιότητα όχι μόνο γιατί ήταν πάροχοι αερίου, αλλά και γιατί πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις περισσότερο από άλλες. Η Κομισιόν ασκούσε πιέσεις για το ζήτημα αυτό και εγώ συμφωνούσα. Η απόφαση θα κρινόταν στα τέλη Νοεμβρίου. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την πολύ έντονη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω γι’ αυτό υπήρξε σύγχυση ανάμεσα στην αποστολή του Παντσέρι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δική μου που ήταν για τις βίζα και την ενέργεια». Μπλόκο στην Πάρο Σε παράλληλες τροχιές με την απολογία της πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου χθες στις Βρυξέλλες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δέσμευσε χθες το οικόπεδο συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων στην Πάρο που αγοράστηκε από το ζεύγος Καϊλή – Τζιόρτζι, τον περασμένο Μάρτιο. Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που διατηρούν η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του οικοπέδου. Σύμφωνα με την πλευρά Καϊλή, που εκφράστηκε μέσω του συνηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλα νόμιμη και τα χρήματα για αυτήν δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της. Στον αντίποδα, πληροφορίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θέλουν να υπήρξαν σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αναφορικά με την αγορά του οικοπέδου των 7 στρεμμάτων στην Πάρο. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη η διερεύνηση του εν λόγου αδικήματος. Χαρακτηριστικά στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη που συνοδεύει τη δέσμευση του οικοπέδου και διαβιβάστηκε στον κ. Μπαρδάκη αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα χρήματα για την αγορά του οικοπέδου προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία: «Είχαμε κάνει 3-4 συναντήσεις. Ήθελαν ένα σπίτι για εκείνους για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται, όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της». Ειδήσεις σήμερα Σοβαρό τροχαίο για 20χρονο με δίκυκλο στο Αγρίνιο – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ των ΙωαννίνωνΕλεύθερη η 56χρονη που απείλησε με μαχαίρι τη σύντροφό της στο Ηράκλειο – Δεν θα επιστρέψει ξανά στο σπίτιΗ Τάμτα με ανατρεπτική εμφάνιση και το «Freestyler»… αλλιώς στα MadWalk 2022 Γεωργία Σαδανά 23.12.2022, 06:26 BEST OF NETWORK 22.12.2022, 15:30 22.12.2022, 18:53 22.12.2022, 11:05 22.12.2022, 22:22 22.12.2022, 22:23 22.12.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )