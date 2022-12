Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε στις φυλακές του Χάρεν ο πατέρας της

Στις φυλακές του Χάρεν έφτασε πριν τις 11 το πρωί της Παρασκευής (23/12) ο πατέρας της Εύας Καϊλή για να δει την κόρη του. Την παραμονή της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή και πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν για ακόμη ένα μήνα αποφάσισαν την Πέμπτη (22/12) οι δικαστικές Αρχές του Βελγίου, αρνούμενες το αίτημα αποφυλάκισής της με βραχιολάκι. Οι ισχυρισμοί της, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο Qatargate, δεν έπεισαν το προδικαστικό συμβούλιο για να αφεθεί ελεύθερη. Οι φυλακές του Χάρεν αποτελούν ένα πρότυπο σωφρονιστικό συγκρότημα που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι οικολογικές φυλακές με γήπεδα και άλλους κοινούς χώρους, ενώ τα κελιά δεν μοιάζουν με τα συμβατικά, αλλά είναι μικρά σύγχρονα δωμάτια σε καθένα από τα οποία απομονώνεται μόνη της η κάθε κρατούμενη, έχοντας κρεβάτι, γραφείο, τηλεόραση και ένα παράθυρο. Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Μισέλ Γκαγιέ, η Εύα Καϊλή φέρεται να έχει συναναστροφές με ακόμα 20 κρατούμενες, οι οποίες «έχουν σκοτώσει κι έχουν βιάσει, ενώ υπάρχουν και άλλες κρατούμενες που κατηγορούνται για εγκλήματα «λευκού κολάρου» (white collar crimes)». «Έχει κάποιες γυναίκες που έχουν σκοτώσει, έχουν βιάσει κι άλλες που κρατούνται για οικονομικά εγκλήματα. Είναι πιθανό η Ελληνίδα αντιπρόεδρος να βρίσκεται στην φυλακή δίπλα σε κρατούμενη που έχει σκοτώσει τον σύζυγό της ή τα παιδιά της, αυτά συμβαίνουν στην φυλακή», υποστήριξε ο Μισέλ Γκεγιέ στο Star. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cp0rztiqh7vt) Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ προηγούμενων ημερών, οι φυλακές του Χάρεν θυμίζουν… χωριό. Ειδήσεις σήμερα Σοκ στο Ίλιον: Οχτώ 15χρονοι βίαζαν για έναν ολόκληρο μήνα συμμαθητή τουςΣκρέκας: Διπλάσια η επιδότηση στο ρεύμα για τον Ιανουάριο – Στα 330 ευρώ για τα νοικοκυριά Πιθανό να γίνουν πριν το Πάσχα οι πρώτες εκλογές, λέει ο Βορίδης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )