Ικανοποίηση σε κυβέρνηση και μειονότητα για την ιστορική επίσκεψη Μητσοτάκη

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση, αλλά και στους κύκλους της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας, για τη χθεσινή ιστορική επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα, στη Λειβαδιά και στη Δερβιτσάνη, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τους εκεί ομογενείς. Μοναδική παραφωνία μερίδα του αλβανικού τύπου, που έφτασε στο σημείο να ζητήσει αντίστοιχη επίσκεψη Ράμα στην … Τσαμουριά, και του δημάρχου Χειμάρρας Γκιόργκι Γκόρο που δεν παραβρέθηκε στην υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στην πόλη του. Η επίσκεψη Μητσοτάκη σε σημαντικά κέντρα του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, ενθουσίασε τους ομογενείς που -με ελληνικές σημαίες στα χέρια, χειροκροτήματα και συνθήματα, υποδέχτηκαν μετά από 30 χρόνια -για πρώτη φορά στη Χειμάρρα- Έλληνα πρωθυπουργό. Ειδικά από την Χειμάρρα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα, για τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, επισημαίνοντας το δικαίωμα του «αυτοπροσδιορισμού» κάτι που αρνούνται οι αλβανικές Αρχές στην περιοχή αυτή, σε σχέση με το νότο που αναγνωρίζονται επίσημα δύο μειονοτικοί δήμοι. Το μήνυμα του πρωθυπουργού στα social media H ικανοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στη Βόρειο Ήπειρο εκφράστηκε δημόσια και με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνοντας πως για τον ίδιο αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή» πως είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα και πως η μειονότητα αποτελεί «γέφυρα» ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία. Ικανοποίηση και στη μειονότητα Την ικανοποίηση και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, εξέφρασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος της Ομόνοιας Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρης. «Σήμερα για τη Χειμάρρα ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ.Κυριάκο Μητσοτάκη για την ιδιαίτερη τιμή που μας έκανε. Θέλω να σας ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε ζήσει αυτές τις συγκινήσεις» σχολίασε εμφανώς ικανοποιημένος και για τη μαζική προσέλευση ομογενών στην υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού. Μοναδική παραφωνία, στο πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε στη Χειμάρρα, η άρνηση του εκεί δημάρχου Γκιόργκι Γκόρο, να παραβρεθεί στην υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Report TV «δεν υπήρχε λόγος να ήταν παρών στην υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού» αφού την οργάνωση είχαν ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ και ομογενής βουλευτής Βαγγέλης Ντούλες και ο πρόεδρος της Ομόνοιας Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρης Αν και ελληνικής καταγωγής ο Γκόρο, πρόκειται ουσιαστικά για δήμαρχο-«μαριονέτα» του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, που υλοποιεί στο έπακρο τα τελευταία χρόνια μεθοδεύσεις που στοχεύουν ιδιοκτησίες ομογενών, που θεωρούνται εξαιρετικά «φιλέτα» στην παραθαλάσσια ζώνη της Χειμάρρας. Για το λόγο αυτό του αφαιρέθηκε και η ελληνική ιθαγένεια από τις ελληνικές Αρχές. Τα προκλητικά δημοσιεύματα: «Σκανδαλώδη αντιαλβανική πρόκληση» Η ιστορική επίσκεψη Μητσοτάκη στα χωριά της μειονότητας, προκάλεσε αντιδράσει σε μερίδα του ηλεκτρονικού και έντυπου στην Αλβανία, που αντιμετώπισε το γεγονός ως «απειλή» για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας ή φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει προκλητικά αντίστοιχη επίσκεψη Ράμα στην … Τσαμουριά, δηλαδή στην ελληνική Ήπειρο. «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε επίσημα την παράνομη σημαία της «Βορείου Ηπείρου» στη Χειμάρρα και στη Νότια Αλβανία. Στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην αλβανική πόλη Χειιμάρρα, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε το επίσημο ελληνικό αίτημα ότι «η Αλβανία είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση» γράφει ο Shaban Murati στην ενημερωτική πύλη gazetadita.al, που χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη στην περιοχή: «σκανδαλώδη αντιαλβανική πρόκληση» και κατηγορώντας τις αλβανικές Αρχές για «μια άνευ προηγουμένου αντισυνταγματική, αντι- κρατική και αντεθνική πράξη» επειδή έδωσαν το «ΟΚ». Ο Mutari «είδε» επαναφορά του «Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας», με το οποίο η Βόρειος ΄Ηπειρος κατέστη αυτόνομη οντότητα εντός του αλβανικού κράτους το 1914, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε την παράνομη πράξη της ανάστασης του περιβόητου Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας του 1914 για τη δημιουργία της λεγόμενης «Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου» με αυτοδιάθεση. Αυτή τη μαύρη μέρα εγκαινίασε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στην Αλβανία (…) Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ελληνική εθνικιστική ευφορία στην ομιλία του. Σήμερα στη Χειμάρρα παραβιάστηκε το Σύνταγμα της Αλβανίας. Σήμερα στη Χειμάρα ο πρωθυπουργός ξένης χώρας διεκδίκησε την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία νέου πολιτικού χάρτη με τη νέα ελληνική ζώνη αυτοδιάθεσης στο έδαφος της Αλβανίας» γράφει προκλητικά. «Πότε ο Ράμα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τσαμουριά;» Στο ίδιο μήκος κύματος και το άρθρο του Alban Daci στην εφημερίδα «Shqiptarja», ο οποίος διερωτάται: «Πότε ο Ράμα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τσαμουριά;» O Daci υποστηρίζει προκλητικά πως τα τελευταία 30 χρόνια η Ελλάδα παρεμβαίνει σε εσωτερικά θέματα της Αλβανίας, προφανώς επειδή ζητάει σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί πως στοχεύει ακόμη: «και στην ανοιχτή παραβίαση της κυριαρχίας της Αλβανίας και γιατί όχι και με έμμεσους τρόπους και για την αλλοτρίωση εδαφών». Ο ίδιος κατηγόρησε την αλβανική κυβέρνηση πως «συμπεριφέρεται με κατωτερότητα, μη θεσπίζοντας ποτέ την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας» απέναντι στην Ελλάδα. «Αν θα είχαμε «δεξιότητες» ως κράτος και θα είχαμε τη δύναμη για ανταποδοτικότητα, τότε η επόμενη επίσκεψη θα έπρεπε να είναι η επίσκεψη του Ράμα στην τσαμουριά, ο οποίος θα έπρεπε να ορκιστεί για το θέμα των περιουσιών των Αλβανών, όπως ορκίστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός» σχολίασε προκλητικά. «Σήμερα, κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, η σημαία της Ελλάδας υψώθηκε σαν να βρισκόμαστε σε ελληνικό έδαφος! Φανταστείτε αν η Γερμανίδα Καγκελάριος έβλεπε σήμερα τη Λωρραίνη, με τις τάσεις της ελληνικής πολιτικής στη Χιμάρα, ή αν ο Ιταλός Πρόεδρος έκανε μια τέτοια επίσκεψη στη Νίκαια με την ιδέα ότι πρόκειται για ιταλικό έδαφος» έγραψε ο Daci στην Shqiptarja. 