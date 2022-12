ΚΚΕ: Να αποσυρθεί άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα για τις καλλιτεχνικές σχολές

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με αιφνιδιαστικό Προεδρικό Διάταγμα που αφορά το προσοντολόγιο για τον δημόσιο τομέα, εξισώνει τα -αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ – πτυχία των αποφοίτων των δραματικών σχολών, ωδείων, σχολών χορού και κινηματογράφου με το απολυτήριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, παρότι έχουν πραγματοποιήσει 3-4 χρόνια κοπιαστικές σπουδές μετά το Λύκειο, αποκλείονται από τον διορισμό τους στο δημόσιο. Για να προσληφθούν, απαιτείται επιπλέον πτυχίο ΑΕΙ οποιασδήποτε μάλιστα ειδικότητας. Παράλληλα, υποβαθμίζονται τα εργασιακά δικαιώματα ακόμη και σε όσους ήδη εργάζονται σε ΟΤΑ, ωδεία και άλλους τομείς» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και επισημαίνει στη συνέχεια: «Το Προεδρικό Διάταγμα δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ειδικά των τελευταίων χρόνων, απορρίπτοντας το αίτημα καλλιτεχνικών σωματείων για τη συγκρότηση ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τα πρώτα σχολικά χρόνια ως το Πανεπιστήμιο. Στο έδαφος του πολιτισμού-εμπόρευμα, επιδιώκουν να συντηρούν και να διευρύνουν την πανσπερμία και την ανομοιομορφία των καλλιτεχνικών σχολών, που στην πλειονότητά τους είναι ιδιωτικές. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια, με βάση και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, αντί για την ένταξη της αδιαβάθμιτης μεταδευτεροβάθμιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ανώτατη, Πανεπιστημιακή βαθμίδα, ενισχύεται η συζήτηση για διαβάθμισή της με την κατάταξή της στην ‘κατηγορία 5’, δηλαδή την εξίσωσή της με τα δίχρονα ΙΕΚ. Αυτό άλλωστε επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κάτω από την πίεση του κινήματος αναγκάστηκε να αποσύρει το 2019 το σχετικό άρθρο του “ν. Γαβρόγλου”, που αφορούσε τους μουσικούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως μια τέτοιου είδους διαβάθμιση, όχι μόνο θα οδηγήσει σε υποβάθμιση τις καλλιτεχνικές σπουδές, αλλά και θα παραπέμψει στις καλένδες το υπερώριμο αίτημα για τη δημιουργία Ανώτατων Καλλιτεχνικών Σχολών, πανεπιστημιακού επιπέδου». Το ΚΚΕ τονίζει, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του, ότι «με αφορμή αυτή την εξέλιξη και τις μαζικές αντιδράσεις σπουδαστών και καλλιτεχνικών σωματείων, είναι ανάγκη να πυκνώσουν οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλους τους χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης για να διεκδικηθούν: – Η άμεση απόσυρση του απαράδεκτου ΠΔ 85/22. – Ουσιαστικά μέτρα για την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο σχολείο. – Συγκρότηση συστήματος δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τα σχολικά χρόνια ως και το Πανεπιστήμιο. – Μεταδευτεροβάθμια καλλιτεχνική εκπαίδευση αποκλειστικά ανώτατου, πανεπιστημιακού επιπέδου. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις: – Για να αντιμετωπιστεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των καλλιτεχνών και των μαθητών, σπουδαστών που ακριβοπληρώνουν τις σπουδές τους για ένα πτυχίο αμφίβολης αξίας. – Για να ανοίξει ο δρόμος σε μια καλλιτεχνική παιδεία που θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανάπτυξης των Τεχνών και στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων της Τέχνης». Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Η δικογραφία για τον ομαδικό βιασμό – «Αρχίσαμε πριν τρεις μήνες, το έχουν πάθει και άλλοι» «Καρμανιόλα» η υπόγεια διάβαση που έγινε το δυστύχημα με το πούλμαν – Δείτε φωτογραφίες από άλλα ατυχήματα Άνδρας ο νεκρός, μία 30χρονη διασωληνωμένη από το τροχαίο με Έλληνες στη Ρουμανία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )