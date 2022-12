Μαξίμου: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την τυφλή Tik Toker Άννα Μπλαν Στη Μέγαρο Μαξίμου και η Πρόεδρος του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας», Ζωή Γερουλάνου Το δικό του μήνυμα στήριξης έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με την τυφλή Tik Toker, Άννα Μπλαν, με την οποία είχε συναντηθεί ξανά πριν από λίγο καιρό. Στο Μέγαρο Μαξίμου και η Πρόεδρος του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας», Ζωή Γερουλάνου. «Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση» σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Instagram. Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Συναντηθήκαμε ξανα με την @annabalan__ και τον Nitro για να ανταλλάξουμε ευχές. Μαζί μας η Πρόεδρος του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας», Ζωή Γερουλάνου, με την οποία είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση!» Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Ο εισαγγελέας καλεί τον πατέρα Αντώνιο ως ύποπτο για ασέλγεια σε ανήλικο Ρουμανία: Ένας άνδρας νεκρός, μία γυναίκα 30 ετών διασωληνωμένη από το τροχαίο με Έλληνες Κατάρ-gate – Le Soir: Δεν προκύπτουν άλλοι εμπλεκόμενοι, δεν είναι παραγωγή του Netflix Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 23.12.2022, 13:21 23.12.2022, 18:38 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 11:13 23.12.2022, 15:30

