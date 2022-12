Μεταναστευτικό – Μηταράκης: Υποκριτική η δήλωση Ερντογάν για τον φράχτη του Έβρου

Στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 εμφανίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχτεί απειλές από την Τουρκία για την προστασία των συνόρων της. Ο υπουργός σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου λέγοντας πως η στάση του για τον φράχτη του Έβρου είναι «υποκριτική», και τονίζοντας πως η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την Κοινή Δήλωση του 2016 ενώ ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα έχει υπό έλεγχο πλέον το Μεταναστευτικό. «Είναι ξεκάθαρο πως η χώρα μας έχει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, δεν ζούμε όσα συνέβαιναν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Τουρκία μάς παρουσίαζε με περηφάνια τον φράχτη που έχει χτίσει ανατολικά και είναι υποκριτικό αυτό που κάνει τώρα. Η Τουρκία ζητάει ανταλλάγματα μετά την Κοινή Δήλωση του 2016. Ο Ερντογάν βλέπει ότι η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της και ξέρει πως δεν μπορεί να επιβάλει τη γνώμη του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει την Κοινή Δήλωση. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πως έκανε δηλώσεις για τις δομές στα νησιά. Οι δομές έχουν ασφάλεια και τάξη και αυτό είναι ασφαλές και για τα νησιά». Αναφορικά με τον κίνδυνο για ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή το μεταναστευτικό είπε: «Οποιαδήποτε προσπάθεια εργαλειοποίησης της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό δεν θα πετύχει. Έχουμε πλέον 15.000 φιλοξενούμενους και ζητούντες άσυλο. Στα νησιά έχουμε 4.000. Ελέγχουμε το μεταναστευτικό, καμία σχέση με όσα συνέβαιναν επί ΣΥΡΙΖΑ». Παράλληλα ο κ.Μηταράκης ξεκαθάρισε πως ο φράχτης στον Έβρο θα προχωρήσει ανεξάρτητα αν η Ευρώπη χρηματοδοτήσει ή όχι το έργο: «Ο φράχτης είναι αποτελεσματικός και πρέπει να φτιάξει και η Βουλγαρία. Γενικότερα η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε φράχτες και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα, τα οποία θα προχωρήσουμε έτσι και αλλιώς». Για το αν υπάρχει περιθώριο διαλόγου με την Τουρκία: «Εμείς επιτρέπουμε ένα παράθυρο στο διάλογο αλλά δεν δεχόμαστε απειλές. Η Ελλάδα δεν θα γίνει πύλη εισόδου στην Ευρώπη όπως επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Τουρκία πρέπει να αρχίσει να δέχεται επιστροφές. Προσπαθεί να παρουσιάσει τη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας ως κάτι αρνητικό. Δυστυχώς, η Τουρκία επιλέγει στη ρητορική της την ένταση, εμείς στο πεδίο δεν επιτρέπουμε αυτή η ρητορική να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό». Τέλος, ο κ.Μηταράκης σχολίασε και το θέμα του ενεργειακού και τις θέσεις της Άγκυρας: «Στο ενεργειακό θέμα, η Τουρκία και η πολιτική της απέναντι στη Ρωσία απασχολεί το ΝΑΤΟ. Δεν επιτρέπουμε να γίνει διμερές το μεταναστευτικό, αλλά πολυμερές ώστε να μην πάρει η Τουρκία περισσότερα ανταλλάγματα». Νέος παραλογισμός Ερντογάν: Η Ελλάδα συμπεριφέρεται φασιστικά απέναντι στους πρόσφυγες Υπενθυμίζεται ότι νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στη Διάσκεψη Συνταγματικής Δικαιοσύνης του Ισλαμικού Κόσμου, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε αιχμές για το φράκτη στον Έβρο, λέγοντας ότι είναι «φασιστικό» μέτρο. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, «αντί να βρεθεί λύση στην κρίση, έκλεισαν τους μετανάστες πίσω από συρματοπλέγματα. Παρακολουθούμε με αηδία ότι όσοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους καταπιεσμένους έξω από τα σύνορά τους, επιδεικνύουν τα πιο πρωτόγονα αντανακλαστικά φασισμού όταν πρόκειται για τη δική τους ασφάλεια και ευημερία… Το προϊόν της νοσηρής αντίληψης απέναντι στους μουσουλμάνους και οι αρνητικές επιπτώσεις των κυμάτων μίσους συνεχίζονται σήμερα δίπλα μας». Στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «συμπεριφέρεται κτηνωδώς στους πρόσφυγες». Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «στρατόπεδα συγκέντρωσης» τους καταυλισμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Η δικογραφία για τον ομαδικό βιασμό – «Αρχίσαμε πριν τρεις μήνες, το έχουν πάθει και άλλοι» «Καρμανιόλα» η υπόγεια διάβαση που έγινε το δυστύχημα με το πούλμαν – Δείτε φωτογραφίες από άλλα ατυχήματα Άνδρας ο νεκρός, μία 30χρονη διασωληνωμένη από το τροχαίο με Έλληνες στη Ρουμανία

