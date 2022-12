ΝΔ: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στα κεντρικά της γραφεία από το Εργαστήρι Ειδικής Εκπαίδευσης «Άνοιξη» Ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, τα μέλη του Διαγραμματειακού και το προσωπικό του κόμματος, αντάλλαξαν ευχές και χάρισαν δώρα στα παιδιά Τα κάλαντα των Χριστουγέννων τραγούδησαν τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Άνοιξη» Πειραιά στα Κεντρικά Γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μαρινάκη, του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη, του Συντονιστή του Διαγραμματειακού Οργάνου Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, του αν. Γενικού Διευθυντή Νίκου Παπουτσή, του Γραμματέα ΑΜΕΑ Κώστα Λολίτσα, του Γραμματέα Αγροτικών Φορέων Ανδρέα Καρασαρίνη και του Οργανωτικού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομηλά. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης “Άνοιξη” Πειραιά, είναι μια δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος συμμετέχουν σε εργαστήρια κεραμικής, ζαχαροπλαστικής, αυτόνομης διαβίωσης αλλά και σε προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εικονικής Επιχείρησης και συνεργάζεται με την WWF σε ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση. Ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, τα μέλη του Διαγραμματειακού και το προσωπικό του κόμματος, αντάλλαξαν ευχές και χάρισαν δώρα στα παιδιά. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Σήμερα, τα παιδιά από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης “Άνοιξη” μας γέμισαν με χαρά και αγάπη. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά αλλά και στους δασκάλους τους για όλη αυτή την προσπάθεια. Καλά Χριστούγεννα από όλους εμάς, και η νέα χρονιά να φέρει στον καθένα ό,τι επιθυμεί». Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Η δικογραφία για τον ομαδικό βιασμό – «Αρχίσαμε πριν τρεις μήνες, το έχουν πάθει και άλλοι» Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε στις φυλακές του Χάρεν ο πατέρας της Τροχαίο με λεωφορείο με 47 Έλληνες στη Ρουμανία – Ένας νεκρός, 23 τραυματίες BEST OF NETWORK 23.12.2022, 13:21 23.12.2022, 09:12 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 11:13 23.12.2022, 15:30

