Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές έγιναν το 2022 – Συνεχίζουμε και το 2023 Κάναμε πολλά και σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και συνεχίζουμε αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Με ένα βίντεο απολογισμού για τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το 2022 κάναμε πολλά και σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συνεχίζουμε ψηφιακά και το 2023, δημιουργώντας ένα Δημόσιο, σύγχρονο και φιλικό για όλους». Ανάμεσα στις σημαντικές στιγμές που ξεχωρίζουν στο απολογιστικό βίντεο, αναφέρονται οι «περίπου 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές» με το κράτος, οι οποίες μεταφράζονται σε «100 ουρές λιγότερες ανά πολίτη», η «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και τα «ψηφιακά ΚΕΠΑ», η μείωση του τέλους κινητής τηλεφωνίας κατά 10% και η απαλλαγή των νέων έως 29 ετών, καθώς και οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τις διάφορες παροχές που υλοιποίησε έως τώρα το ελληνικό κράτος προς τους πολίτες.

