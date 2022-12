Προδημοσίευση ΕΣΠΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» – Προϋποθέσεις ένταξης και ποσοστά επιδότησης

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, προδημοσιεύτηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», που ανήκει στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), με συνολικό προϋπολογισμό €700.000.000.

Παρέχεται επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των δύο επιμέρους δράσεων ΕΣΠΑ που ονομάζονται “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”.

Τα προγράμματα αυτά επιδοτούν προϋπολογισμούς από €30.000 έως €1.000.000 και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Μέσω της δέσμης δράσεων ΕΣΠΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για την αναβάθμισή τους, και επενδύουν σε υποδομές και βέλτιστες πρακτικές για θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ειδικότερα:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: €200.001 έως και €1.000.000 (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/Deminimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN

εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας

εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος

Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δείτε περισσότερα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα στο https://bit.ly/3jmLKUz

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από €30.000 έως €200.000 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (Deminimis).

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN

εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας

εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος

Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding

Δείτε περισσότερα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα στο https://bit.ly/3VqQK80

Για τις δύο παραπάνω δράσεις αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Περισσότερα για τη δράση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» στο https://bit.ly/3PKxNM0 ή στα τηλέφωνα 210-6835560 & 210-6835551.

