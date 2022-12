Τουρκικό ΥΠΕΞ για νέο κοίτασμα στην Κύπρο: «Κανείς δεν κάνει οτιδήποτε στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας»

Μήνυμα προς την Κύπρο ότι παραβιάζει τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων έστειλε σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά την ανακάλυψη του νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ δεν παρέλειψε να εκτοξευσει και νέες απειλές σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά της όσο και τα δικαιώματα των τουρκοκυρίων ενώ σε μια πρωτοφανή επίδειξη ισχύος και μεγαλοϊδεατισμού υπογράμμισε ότι κανείς δεν κάνει οτιδήποτε στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας! Οι απειλές του τουρκικού ΥΠΕΞ στρέφονται μάλσιτα και στην κοινοπραξία «Eni-Total» που έχει τα διακιώματα εξόρυξης του νέου κοιτάσματος. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τανζού Μπιλγκίτς, αναφορικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Κύπρου στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο αναφέρει ότι: «Είναι αδύνατον για οποιαδήποτε χώρα, εταιρεία ή πλοίο να συμμετάσχει σε δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα μας στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας. Δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (σ.σ. όπως ανέφερε την Κυπριακή Δημοκρατία) διεξάγονται μονομερώς χωρίς τη συγκατάθεση της (λεγόμενης) ‘τδβκ’, συνιδιοκτήτριας όλων των φυσικών πόρων του νησιού, παραβιάζουν τα δικαιώματα των τουρκοκυρίων, αυξάνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο και απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τόσο στις χώρες της περιοχής όσο και στα τρίτα μέρη πίσω από τα οποία κρύβεται η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι μια τέτοια κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο δεν θα ωφελήσει κανένα μέρος, ενώ η πρόταση του Τούρκου προέδρου μας για διοργάνωση διάσκεψης για την ανατολική Μεσόγειο το 2020 και οι τέσσερις προτάσεις συνεργασίας της (λεγόμενης) ‘’τδβκ’’ προς την ελληνοκυπριακή πλευρά για τους πόρους υδρογονανθράκων βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι. Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά της όσο και τα δικαιώματα της (λεγόμενης) ‘’τδβκ’’ στην ανατολική Μεσόγειο και θα συνεχίσει να στηρίζει τις δραστηριότητες της (λεγόμενης) ‘’τδβκ’’ στον τομέα των υδρογονανθράκων το επόμενο διάστημα».Το νέο κοίτασμα Την Τετάρτη, το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου ανακοίνωσε την ύπαρξη νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου . Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το κοίτασμα εντοπίστηκε από την κοινοπραξία των εταιρειών Eni-Total στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ και κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών. Η επίσημη ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Ενέργειας Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες της ερευνητικής γεώτρησης “Zeus-1”, εντός του Τεμαχίου 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία των Εni Cyprus Limited (Διαχειριστής) και TotalEnergies EP Cyprus B.V. Η γεώτρηση, η οποία διενεργήθηκε από το πλοίο-γεωτρύπανο “Tungsten Explorer” σε απόσταση 162 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κύπρου, 5 χιλιόμετρα δυτικά της γεώτρησης “Cronos-1” και σε βάθος νερού 2.300 μέτρων, κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 105 μέτρων, με ποσότητες που σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ανέρχονται συνολικά σε 2 με 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf). Η ανακάλυψη “Zeus-1”, η τρίτη σε σειρά από την αδειούχο κοινοπραξία στο Τεμάχιο 6, μετά τις “Calypso-1” και “Cronos-1”, έχει, επίσης, τύχει επιτυχούς δοκιμής όσον αφορά στα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κι επιβεβαιώνει εκ νέου τις υποσχόμενες προοπτικές της περιοχής. Ήδη, υπουργείο Ενέργειας και κοινοπραξία εξετάζουν τους τρόπους για επίσπευση και βέλτιστη αξιοποίηση των ανακαλύψεων στο Τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κύπρου, με τα αποτελέσματα της νέας γεώτρησης να ενσωματώνονται, από τις Eni και TotalEnergies, στις μελέτες που διεξάγουν γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Η δικογραφία για τον ομαδικό βιασμό – «Αρχίσαμε πριν τρεις μήνες, το έχουν πάθει και άλλοι» Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε στις φυλακές του Χάρεν ο πατέρας της Τροχαίο με λεωφορείο με 47 Έλληνες στη Ρουμανία – Ένας νεκρός, 24 τραυματίες

