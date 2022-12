Τροχαίο στη Ρουμανία: Με τους συγγενείς των τραυματιών στο Βουκουρέστι επικοινώνησε ο Δένδιας Ζήτησε η ελληνική Πρεσβεία να παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων τραυματιών και των οικείων τους για όσο απαιτηθεί Με τους συγγενείς των Ελλήνων τραυματιών, την ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι και τις ρουμανικές Αρχές επικοινώνησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά το δυστύχημα με τον έναν νεκρό και τα 24 άτομα που τραυματίστηκαν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από την Πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, η ελληνική Πρεσβεία να συνδράμει τους επιβαίνοντες και να παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων τραυματιών και των οικείων τους για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί. Η ανακοίνωση: «Με τη γνωστοποίηση του τραγικού δυστυχήματος του ελληνικού τουριστικού λεωφορείο που συνέβη νωρίτερα στο Βουκουρέστι, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε άμεσα με την Πρέσβυ της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, όπου και της ζήτησε η ελληνική Πρεσβεία να συνδράμει τους επιβαίνοντες και να παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων τραυματιών και των οικείων τους για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με συγγενείς των τραυματιών, όπου τους μετέφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και την διαβεβαίωσή του πως η ελληνική Πρεσβεία θα τους συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο. Επανέλαβε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής Έλληνα πολίτη. Τέλος, σημειώνεται πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan Aurescu προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκριση των ρουμανικών αρχών και την άριστη συνεργασία που έχουν με την ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Ο εισαγγελέας καλεί τον πατέρα Αντώνιο ως ύποπτο για ασέλγεια σε ανήλικο Ρουμανία: Ένας άνδρας νεκρός, μία γυναίκα 30 ετών διασωληνωμένη από το τροχαίο με Έλληνες Κατάρ-gate – Le Soir: Δεν προκύπτουν άλλοι εμπλεκόμενοι, δεν είναι παραγωγή του Netflix BEST OF NETWORK 23.12.2022, 13:21 23.12.2022, 18:38 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 20:48 23.12.2022, 15:30

