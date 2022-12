Τσίπρας: «Οι πολίτες δεν θέλουν ανεπαρκή προεκλογικά επιδόματα, αλλά τέλος της αισχροκέρδειας» «Αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία μέσα στο βούρκο της αδικίας, των ανισοτήτων και της διαφθοράς» εκτίμησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τον Κορυδαλλό Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιεί από το πρωί περιοδεία στην αγορά του Κορυδαλλού. Κατά την περιοδεία του στην αγορά, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες για τις ακραίες ανατιμήσεις και την ακρίβεια στην ενέργεια, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, για τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και του τζίρου που αυτές επιφέρουν, τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τις μεγάλες αυξήσεις στις δόσεις των δανείων υπό τον κίνδυνο μαζικών πλέον πλειστηριασμών ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Μετά την περιοδεία του ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι δυστυχώς από τα δυσκολότερα Χριστούγεννα της τελευταίας δεκαετίας για την μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η ακρίβεια σαρώνει τα εισοδήματα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόγνωση, την ίδια στιγμή όμως κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αυγατίζουν τα κέρδη τους. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους δίνει την δυνατότητα να έχουν δισεκατομμύρια υπερκερδών ενώ για την μεγάλη πλειοψηφία φιλοδωρήματα. Ανεπαρκή προεκλογικά φιλοδωρήματα. Αν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% θα χρειαζόταν food pass για να ζήσει, όχι δεν θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω, αλλά ούτε να κυκλοφορώ στον δρόμο. Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα. Πανηγυρίζουν για τα 20 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ για το 85%, όχι για τους αδύναμους, για τη μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας που περνάει τρομακτικές δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν χρειάζεται ανεπαρκή φιλοδωρήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Χρειάζεται δίκαιη αύξηση του μισθού και του εισοδήματος. Δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και τέλος της αισχροκέρδειας. Δήλωση στον ΚορυδαλλόΑν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% θα χρειαζόταν «food pass» για να ζήσει, δε θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι, δυστυχώς, από τα δυσκολότερα Χριστούγεννα της τελευταίας δεκαετίας για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% θα χρειαζόταν «food pass» για να ζήσει, όχι δεν θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω, αλλά ούτε και να κυκλοφορώ στο δρόμο. Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα. Πανηγυρίζουν για τα 20 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ για το 85%, όχι για τους αδύναμους, δηλαδή για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που περνάει τρομακτικές δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός, όμως, δε χρειάζεται ανεπαρκή φιλοδωρήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Χρειάζεται δίκαιη αύξηση του μισθού και του εισοδήματος. Δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και τέλος της αισχροκέρδειας.Posted by Alexis Tsipras on Friday, December 23, 2022 Αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ. Αύξηση και στους δημόσιους υπαλλήλους 10% τουλάχιστον, καθώς είναι για δέκα χρόνια με μισθούς που είναι καθηλωμένοι. Μείωση των οριζόντιων φόρων, του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Και δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή μέρους της ονομαστικής αξίας και 120 δόσεις. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Θα δώσει όμως ανάσα στην κοινωνία, θα ξαναφέρει δικαιοσύνη. Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία που θα βρουν τον ελληνικό λαό βουτηγμένο μέσα στο βούρκο της αδικίας, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς. Και η ελπίδα να ξαναγεννηθεί σύντομα». Ειδήσεις σήμερα Ίλιον: Αυτό είναι το σπίτι-κολαστήριο που οκτώ 15χρονοι βίαζαν συμμαθητή τους Η θεία από την Αυστραλία με το μισό εκατ. ευρώ που πήγε στην Κιβωτό Μπουζούκια στις γιορτές: Πόσο θα κοστίζει το κάθε τραπέζι BEST OF NETWORK 23.12.2022, 13:21 23.12.2022, 09:12 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 10:47 23.12.2022, 11:13 22.12.2022, 17:00

