ΥΠΕΞ για τροχαίο στη Ρουμανία: Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο δυστύχημα με πούλμαν στη Ρουμανία όπου ένας άνδρας σκοτώθηκε. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, οι τραυματίες είναι 24 και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Από τους τραυματίες, οι τρεις είναι σοβαρά. Όσοι επιβάτες δεν έχουν τραυματιστεί, είναι σε ξενοδοχείο. Αναλυτικά: «Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, σήμερα, σημειώθηκε στη ρουμανική πρωτεύουσα, δυστύχημα τουριστικού λεωφορείου με 47 Έλληνες επιβαίνοντες και έναν Έλληνα οδηγό. Κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, 24 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για εξέταση και ενδεχόμενη παροχή πρώτων βοηθειών. Από τους ανωτέρω, 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δυστυχώς, ένας επιβάτης του λεωφορείο κατέληξε. Οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο. Κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι έσπευσε αμέσως στο σημείο του συμβάντος και, στη συνέχεια, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι ανωτέρω Έλληνες πολίτες. Επίσης, στελέχη της Πρεσβείας παραμένουν στα νοσοκομεία για να προσφέρουν κάθε δυνατή συνδρομή στους τραυματίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και παρακολουθεί την κατάσταση».

