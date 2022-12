Υπουργείο Εσωτερικών: «Υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τους ηθοποιούς – Αντί να λύσουν επέτειναν το πρόβλημα»

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση που κράτησε σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα για τα πτυχία των ηθοποιών εξαπέλυσε το απόγευμα της Πέμπτης η κυβέρνηση η οποία κατηγορεί την Κουμουνδούρου για υποκριτική, αν όχι πολιτικάντικη στάση «Το άρθρο 79 του νόμου 4481/2017 (Α΄ 100) που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν επέλυσε το πρόβλημα αλλά το επέτεινε, καθώς αναγνώρισε διακριτό καθεστώς μόνο στους σπουδαστές δραματικών σχολών που έλαβαν δίπλωμα έως τις 10 Ιουνίου του 2003, παγιώνοντας έτσι μία ανισότητα μεταξύ των καλλιτεχνών που παρακολουθούν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών» αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από διευκρινίσεις για το νέο προσοντολόγιο των ηθοποιών. Η κυβέρνηση αναφέρει επίσης ότι «το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο, που αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στους καλλιτέχνες ηθοποιούς οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου. Επίσης, όπως υπογραμμίζει το νέο προσοντολόγιο δεν αφορά προσλήψεις στην εκπαίδευση, οι οποίες για τους καλλιτέχνες γίνονται με το ειδικό καθεστώς που ίσχυε και πριν. Αναλυτικά η ανακοίνωση «Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τις οιμωγές του ΣΥΡΙΖΑ περί υποτιθέμενης υποβάθμισης των διπλωμάτων των αποφοίτων Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης επισημαίνονται τα εξής: Το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022 ρυθμίζει, για πρώτη φορά, τα προσόντα διορισμού στους κλάδους ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ειδικότητα ΠΕ Θεατρικών Σπουδών) και ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων (ειδικότητα ΔΕ Ηθοποιών ή ΔΕ Θεάτρου) εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη λυκειακή και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διευκρινίζεται δε ότι για τυχόν καλλιτέχνες ηθοποιούς οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου σε θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (π.χ. ΤΕ Θεάτρου που δεν υπάρχει στο νέο προσοντολόγιο) δεν επέρχεται ουδεμία δυσμενής μεταβολή (π.χ. υποβιβασμού εκπαιδευτικής κατηγορίας). Επίσης, καλλιτέχνες ΤΕ κατηγορίας κλάδων που υπάρχουν στο νέο προσοντολόγιο (π.χ. ΤΕ Κινηματογραφικών Σπουδών), οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με βάση το νέο π.δ. (π.χ. πτυχίο ΤΕΙ) επίσης δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου προσοντολογίου και αντιστοιχίζονται κανονικά στον νέο κλάδο ΤΕ Κινηματογράφου. Είναι τουλάχιστον υποκριτική, αν όχι πολιτικάντικη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το άρθρο 79 του νόμου 4481/2017 (Α΄ 100) που ο ίδιος επικαλείται, όχι μόνο δεν επέλυσε το πρόβλημα αλλά το επέτεινε, καθώς αναγνώρισε διακριτό καθεστώς μόνο στους σπουδαστές δραματικών σχολών που έλαβαν δίπλωμα έως τις 10 Ιουνίου του 2003, παγιώνοντας έτσι μία ανισότητα μεταξύ των καλλιτεχνών που παρακολουθούν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, καθίσταται σαφές ότι το νέο π.δ. δεν καταλαμβάνει τις προσλήψεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπου ισχύει και εφαρμόζεται διακριτό προσοντολόγιο». Η ανακοίνωση του ΣΕΗ Έντονες είναι οι αντιδράσεις των ηθοποιών αναφορικά με την έκδοση ΦΕΚ που -όπως καταγγέλλουν- εξισώνει τα διπλώματά τους από τις δραματικές σχολές με το απολυτήριο λυκείου. Αίτημα των ηθοποιών είναι να θεωρούνται ξανά απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπως συνέβαινε παλαιότερα. Αναλυτικά η ανακοίνωση Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) εκφράζει την αντίθεσή του στο Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 για τον «Καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022), το οποίο αναγνωρίζει στους αποφοίτους Δραματικών Σχολών, Σχολών Κινηματογράφου και Σχολών Χορού προσόντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). «Με πραγματική έκπληξη και τεράστια αγανάκτηση, πληροφορηθήκαμε για την – με υπογραφή της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου – έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 85 με ημερομηνία 17/12, σύμφωνα με το οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι απόφοιτοι των “ανώτερων” δραματικών σχολών & σχολών χορού και κινηματογράφου κατατάσσονται στην κατηγορία εργαζομένων ΔΕ. Ουσιαστικά αλλά και τυπικά πλέον με την υπογραφή της ανώτατης πολιτειακής αρχής, όλοι οι καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών εξισώνονται με απόφοιτους λυκείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα εργασιακά τους δικαιώματα, πέρα από την καταφανέστατη ηθική, καλλιτεχνική και επαγγελματική τους απαξίωση! Οι καλλιτέχνες, λοιπόν, είναι απλοί εμπειροτέχνες που έχουν ολοκληρώσει μόνο την δωδεκαετή δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα! Πρόκειται για την επίσημη ταφόπλακα στις σχεδόν τριαντακονταετείς διεκδικήσεις των καλλιτεχνών να αναβαθμίσουν τις σπουδές τους και να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Στα αιτήματα του ΣΕΗ περιλαμβάνεται η άμεση ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών ως το 2003 (είτε για όσες θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί και πληρωθεί, είτε για αυτές που θα προκηρυχθούν στο μέλλον), καθώς και η ίδρυση Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών και η οριστική λύση στο ζήτημα της διαβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών. Καλούμε τα συναρμόδια υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργείο Εσωτερικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν να μας εμπαίζουν τόσα χρόνια. Καλούμε το ΕΚΠΑ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσει μαζί μας τη δημιουργία μιας σχολής στο πρότυπο της ΑΣΚΤ[…] Καλούμε όλους τους σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών να συστρατευθούν μαζί μας στις κινητοποιήσεις που οργανώνουμε για το επόμενο διάστημα. Δηλώνουμε σε όλους τους πολιτειακούς παράγοντες πως θα μας βρουν απέναντί τους σε όσες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο προσεχές διάστημα», αναφέρει το ΣΕΗ στην ανακοίνωσή του. Σε κατάληψη προχώρησε η σχολή του Εθνικού Θεάτρου Παράλληλα, σε κατάληψη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, στο Σχολείον της Αθήνας-Ειρήνη Παπά προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 22/12 σπουδαστές και σπουδάστριές της. Ανακοίνωση, επίσης, εξέδωσε και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Ειδήσεις σήμερα: Ίλιον: Η δικογραφία για τον ομαδικό βιασμό – «Αρχίσαμε πριν τρεις μήνες, το έχουν πάθει και άλλοι» «Καρμανιόλα» η υπόγεια διάβαση που έγινε το δυστύχημα με το πούλμαν – Δείτε φωτογραφίες από άλλα ατυχήματα Άνδρας ο νεκρός, μία 30χρονη διασωληνωμένη από το τροχαίο με Έλληνες στη Ρουμανία

