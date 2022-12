e-volution Αwards: Χρυσό Βραβείο και 3 διακρίσεις για την RAVENNA 

Σε μία εποχή που όλα αλλάζουν, η προσαρμοστικότητα αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας. Η RAVENNA, αφουγκραζόμενη τις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες των καταναλωτών, πρωταγωνιστεί και στην ψηφιακή εποχή.

Μεγαλύτερη απόδειξη αποτελεί η βράβευσή της και στα φετινά e-volution Αwards, βραβεία που απονέμονται στα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά e-Shops, e-Businesses και e-Commerce Agencies της χρονιάς, σε μια τελετή που έλαβε χώρα στις 21 Δεκεμβρίου στο Teatro Athens.

H RAVENNA απέσπασε 3 βραβεία στις κατηγορίες:

• Best in Home, Furniture and DIY

• Βest Overall Digital Marketing Strategy for an e-Business

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο e-Commerce

Στις δύο πρώτες κατηγορίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα και τη βέλτιστη πρακτική στο συνδυασμό δύο ή περισσότερων online καναλιών κατέκτησε το Βronze βραβείο, ενώ στην τρίτη κατηγορία κέρδισε το Gold, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το No1, και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου!

Τα βραβεία για λογαριασμό της εταιρίας παρέλαβε ο κ. Κυριάκος Παλυβάκης, Διευθυντής Λειτουργίας Καταστημάτων.

Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες αξίες είναι σταθερές!

RAVENNA, σταθερά νούμερο 1!

