Τρ. Πειραίως: Γιατί η Goldman Sachs πιστεύει ότι η μετοχή θα πέσει 30% !

Το τεχνητά καλό κλίμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες για τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών ήρθε να χαλάσει ο αμερικανικός κολοσσός Goldman Sachs.

Η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς για την ΕΤΕ με δωδεκάμηνο στόχο 4,2 ευρώ.

Διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη Eurobank και την αποτιμά με 12μηνο στόχο στα 1,04 ευρώ. Τέλος, διατηρεί αξιολόγηση αγορά για την Alpha Bank και αποτιμά τη μετοχή με δωδεκάμηνο στόχο 1,19 ευρώ.

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι κοντά ή λίγο πάνω από τις τρέχουσες τιμές στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκεί όμως που δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά είναι στην σύσταση για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς οπου ο διεθνής κολοσσός προβλέπει πτώση 30%. Για την Πειραιώς ουδέτερη σύσταση και δωδεκάμηνη τιμή-στόχο με βάση το ROTE/COE είναι το 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σοκ επίσης προκαλεί η άποψή της εταιρείας ότι η μετοχή θα επανέλθει στην τιμή της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου!

Επίσης περίεργο είναι και το γεγονός ότι η Goldman Sachs βγάζει αυτή την τιμή ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επαληθευτεί πλήρως, και αφορούν το ενδιαφέρον της ION για την εξαγορά του μεριδίου της τράπεζας που κατεχει το ΤΧΣ.

H GS αναφερει επι λέξει:

We are Neutral-rated on Piraeus. Our 12-month ROTE/COE-based target price is EUR1.00.

Key upside/downside risks to our view and price target include:

(1) a σtronger/weaker-than-expected macro backdrop,

(2) faster/delayed NPE resolutions,

(3) regulatory changes,

(4) market share gains/competitive pressures impacting pricing and volumes, and

(5) meaningful improvement/increase in risk perception impacting cost of equity and valuation.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Πειραιώς είχε βγει τελευταία φορά στις αγορές τον Οκτώβριο του 2021 με πράσινο senior preferred ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875% όπου αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα η απόδοση διαμορφώνεται στο 9,4%, ενδεικτικό της επιδείνωσης του κλίματος.

Σε πρόσφατο report της η Axia Research είχε εκτιμήσει πως η Πειραιώς θα χρειαστεί να εκδώσει 2,3 δισ. ευρώ πρόσθετους τίτλους MREL έως τα τέλη του 2025,ποσό που με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς θεωρείται απίθανο να επιτευχθεί.

Παρά τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να κάνει έναν δύσκολο αγώνα δρόμου για να καλύψει το ασθενές σημείο της, δηλαδή τη χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια και να απομακρύνει τους φόβους ότι θα απαιτηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου εάν επιδεινωθούν οι οικονομικές συνθήκες το 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βασικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων,CET1, παρότι αυξήθηκε κατά 1,2% το τρίτο τρίμηνο παραμένει στο 10,7%, σε μικρή απόσταση από την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και σε πολύ μεγάλη απόσταση από τους αντίστοιχους δείκτες των άλλων συστημικών τραπεζών, που υπερβαίνουν και το 14% σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Η τράπεζα το τρέχον εννεάμηνο έκλεισε 11 υποκαταστήματα ενώ απομακρύνθηκαν πάνω από 700 εργαζόμενοι.

Ι.Α.Φ