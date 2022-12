Δημοσκόπηση Marc για το «ΘΕΜΑ»: Στο 8,1% το προβάδισμα της ΝΔ

Με προβάδισμα εφάμιλλο της διαφοράς την οποία απέσπασε στις εκλογές του 2019 μπαίνει το κυβερνών κόμμα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διατηρώντας αλώβητη την πρωτοκαθεδρία που κατέχει στους ψηφοφόρους του Κέντρου, υπερτερεί σε όλους τους τομείς του βασικού του αντιπάλου. Τα ευρήματα αυτά έρχεται να επιβεβαιώσει η έρευνα της Marc, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του «ΘΕΜΑτος» το διάστημα 16-21 Δεκεμβρίου. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με διαφορά 8,1 ποσοστιαίων μονάδων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,4%, έναντι 25,3% του ΣΥΡΙΖΑ. Άξια λόγου αλλαγή, ωστόσο, που προκύπτει από τη μέτρηση, είναι η υποχώρηση 1,1% του ΠΑΣΟΚ, από την οποία ενισχύονται η ΝΔ σε ποσοστό 0,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,6%. Η παράταξη του Νίκου Ανδρουλάκη συγκεντρώνει πλέον ποσοστό 10,5%, ήτοι το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν και ανέλαβε την αρχηγία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 4,1% και το ΜέΡΑ25, το οποίο, με το 3,1% που συγκεντρώνει, περνά τον πήχη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ του σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ή προκρίνει τη λύση μιας κυβέρνησης συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΝΔ. Περισσότεροι, δε, από το 50% των Ελλήνων πιστεύουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας απέναντι στην Τουρκία (54,5%) και να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις (50,1%). ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ. Ειδήσεις σήμερα: Πελέ: Κρίσιμες ώρες – «Άλλη μια νύχτα μαζί» γράφει η κόρη του – Στο νοσοκομείο και ο γιος του Ρουμανία: Βίντεο-ντοκουμέντο – Δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου αλλάζει λωρίδα! «Κυκλώνας-βόμβα» στις ΗΠΑ: Συγκλονιστικές εικόνες από την πολύνεκρη καραμπόλα 46 οχημάτων στο Οχάιο

