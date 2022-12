Εύα Καϊλή: Τα Χριστούγεννά της στις φυλακές Χάρεν και το εορταστικό μενού

Pavé γαλοπούλας με λαχανικά και για επιδόρπιο dame blanche. Αυτό θα είναι το χριστουγεννιάτικο δείπνο της Εύας Καϊλή στις πρότυπες φυλακές του Χάρεν όπου κρατείται η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για την κυρία Καϊλή, που έζησε την πολυτέλεια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, οι φετινές γιορτές στην γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Haren στο Βέλγιο δεν θα θυμίζουν τίποτα από το παρελθόν. Μόνη της σε ένα κελί. Χωρίς οικογένεια και φίλους, χωρίς χριστουγεννιάτικα δώρα και με το μενού των φυλακών να περιλαμβάνει pavé γαλοπούλας, dame blanche και μάφιν. Παρόλο που οι συγκεκριμένες φυλακές θεωρούνται πρότυπες, εξακολουθούν να είναι ένα σωφρονιστικό ίδρυμα. Ακόμα και την παραμονή των Χριστουγέννων οι κρατούμενοι δεν θα μπορέσουν να δειπνήσουν με φίλους και συγγενείς και φυσικά αποκλείεται να απολαύσουν ένα ποτήρι κρασί. Ωστόσο προβλέπεται συγκεκριμένο μενού για τις ημέρες των εορτών. Η κυρία Καϊλή και οι συγκρατούμενοί της θα λάβουν ως ορεκτικό σούπα σπαραγγιού, ενώ το κυρίως πιάτο θα περιλαμβάνει pavé γαλοπούλας με αρακά, καρότα και σάλτσα πιπεριάς, ενώ για επιδόρπιο προβλέπεται dame blanche (σ.σ ένα γλυκό που αποτελείται από παγωτό βανίλια με σαντιγί και ζεστή λιωμένη σοκολάτα) καθώς και μάφιν. Το έθιμο της ανταλλαγής δώρων δεν προβλέπεται εντός των φυλακών, καθώς οι συγγενείς και οι φίλοι δεν μπορούν, για λόγους ασφαλείας, να μεταφέρουν δώρα στους κρατούμενους. Ωστόσο μπορούν να αγοράσουν μερικά πράγματα από την καντίνα των φυλακών, εφόσον τους μεταφερθούν χρήματα στον λογαριασμό του σωφρονιστικού ιδρύματος. Στις φυλακές επιτρέπεται στις μητέρες, όχι μόνο να βλέπουν τα παιδιά τους, αλλά εάν το επιθυμούν και φυσικά υπό προϋποθέσεις, να μείνουν μαζί με το παιδί τους σε ειδικά δωμάτια του ιδρύματος. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει τί πρόκειται να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμεινει στις φυλακές, καθώς οι ισχυρισμοι της δεν έπεισαν το προδικαστικό συμβούλιο καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, θεωρείται ύποπτη φυγής, εκτιμάται ότι μπορεί να αλλοιώσει στοιχεία που αφορούν στην έρευνα. Χθες το μεσημερι επισκέφθηκε την κυρία Καϊλή ο πατέρας της, Αλέξανδρος, ο οποίος δεν προέβη σε δηλώσεις. Ειδήσεις σήμεραΚακοκαιρία «ιστορικών διαστάσεων» στις ΗΠΑ με θερμοκρασίες έως και -48 βαθμών και χάος στις μεταφορέςΠώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης του 15χρονου που βιαζόταν από συνομήλικούς του στο Ίλιον Στους 20 ο απολογισμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Ρωσία- Δείτε βίντεο

