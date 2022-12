Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο έσχατο σημείο πολιτικής ατιμίας Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας «Στο έσχατο σημείο πολιτικής ατιμίας έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε αρχικά σε δημοσίευμα εφημερίδας που αναφέρεται σε παρακολουθήσεις σε βάρος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά και σε ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ακολούθησε. Όπως συμπληρώνει ο Γιάννης Οικονόμου, «η Κυβέρνηση επιδιώκει την αλήθεια, διότι δεν την φοβάται. Για αυτό είναι πάντοτε με την Δικαιοσύνη και τους θεσμούς». Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου Μετά το 1974 κανένας πολιτικός φορέας δεν είχε επιχειρήσει να εμπλέξει τις Ένοπλες Δυνάμεις στην κομματική αντιπαράθεση. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας πιστά την τακτική «Τσίπρας προαναγγέλλει – Βαξεβάνης δημοσιεύει – ΣΥΡΙΖΑ υπερθεματίζει». Στηριζόμενος σε υλικό που διοχετεύουν ρυπαρά δίκτυα, έφτασε στο έσχατο σημείο πολιτικής ατιμίας -σε μια κρίσιμη μάλιστα συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα- επιχειρώντας να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Δεν θα τους περάσει, διότι οι θεσμοί μας είναι ισχυρότατοι και ο λαός μας, με απόλυτη σύμπνοια, απαιτεί το εθνικό και το συλλογικό να μένουν απρόσβλητα από κάθε σκοπιμότητα. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είχαν και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Η Κυβέρνηση επιδιώκει την αλήθεια, διότι δεν την φοβάται. Για αυτό είναι πάντοτε με την Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Ειδήσεις σήμεραΚακοκαιρία «ιστορικών διαστάσεων» στις ΗΠΑ με θερμοκρασίες έως και -48 βαθμών και χάος στις μεταφορέςΠώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης του 15χρονου που βιαζόταν από συνομήλικούς του στο Ίλιον Στους 20 ο απολογισμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Ρωσία- Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.12.2022, 13:21 24.12.2022, 10:11 23.12.2022, 14:57 24.12.2022, 10:39 24.12.2022, 10:41 23.12.2022, 15:00

