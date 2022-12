Τουρκία: Νέες προκλήσεις Ακάρ – «Η Ελλάδα έχει γίνει αλαζονική, το ΝΑΤΟ να σταματήσει να την κακομαθαίνει»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος αποκάλεσε την Ελλάδα «αλαζονική» και κάλεσε το ΝΑΤΟ να σταματήσει την «κακομαθημένη στάση». Αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ισότιμα ​​και ανεξάρτητα κράτη» και πρόσθεσε πως το θέμα είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Ακάρ δήλωσε: «Δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει τις ενέργειες που θα κλιμακώσουν την ένταση. Η Ελλάδα παρενόχλησε τα αεροπλάνα μας δύο φορές την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η εχθρική στάση έδειξε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα έχει γίνει αλαζονική. Έχει δοθεί και θα συνεχίσει να δίνεται ως απάντηση στις πάσης φύσεως άδικες πράξεις που διαπράττει η Ελλάδα. Είναι καιρός το ΝΑΤΟ να σταματήσει αυτή την κακομαθημένη στάση Ο ελληνικός λαός και οι δύο μας γνωρίζομαστε πολύ καλά. Όσοι θέλουν το μέλλον τους να είναι καλό, πρέπει να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες και του σήμερα. Η Κύπρος, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι το εθνικό μας ζήτημα. Αναφορικά με την Κύπρο, μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ισότιμα ​​και ανεξάρτητα κράτη. Το θέμα δεν είναι πλέον η ίδρυση αυτού του κράτους, αλλά η αναγνώριση του κράτους το οποίο έχει ιδρυθεί». Για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ είπε ότι η Τουρκία δεν είναι κατά, «ωστόσο, περιμένουμε να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που υπέγραψαν στη Μαδρίτη, δηλαδή να κόψουν τις σχέσεις και την υποστήριξή τους με τους τρομοκράτες και να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει στην Τουρκία στις λίστες εξαγωγών τους, είναι τόσο απλό». «Η πρόσφατη υποστήριξη στο PKK και το PYD στη Συρία, οι ισχυρισμοί ότι βλάπτουν τον αγώνα κατά του ISIS, την απομάκρυνση από τις ισορροπημένες προσεγγίσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, την άρση του εμπάργκο όπλων στη Νότια Κύπρο και τις προσπάθειες ορισμένων πολιτικών προσώπων (σ.σ. Μενέντεζ) στις ΗΠΑ να υπονομεύουν τις σχέσεις μας με εχθρικές συμπεριφορές, δημιουργεί αρνητική αντίληψη στην κοινή μας γνώμη. Αναμένουμε από τον στρατηγικό μας εταίρο, τις ΗΠΑ, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να διορθώσει κάποια θέματα», σημείωσε ο ίδιος. Ειδήσεις σήμερα Νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Στον ανακριτή οι έξι ανήλικοι που συνελήφθησαν για τον βιασμό του 15χρονου στο Ίλιον Μισό εκατομμύριο κρούσματα Covid-19 την ημέρα σε μία μόνο πόλη της Κίνας, λέει αξιωματούχος

