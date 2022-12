Χαριλάου Τρικούπη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο «βολικός εταίρος» Ισχυρή η πεποίθηση ότι η υπόθεση Καϊλή δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις – Ετοιμάζονται πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζει την αντεπίθεσή του με στόχο ένα διψήφιο ποσοστό Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Με την πεποίθηση ότι η υπόθεση Καϊλή δεν πρόκειται να ανακόψει την προεκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχεδιάζοντας και προσβλέποντας στη δυναμική αντεπίθεσης από τις αρχές του νέου χρόνου. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. εξακολουθεί να πιστεύει στην επιτυχία του νέου εγχειρήματος και στην -παρά τις προφανείς δυσκολίες- αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στις προσεχείς εκλογές. Δηλώνει στους συνομιλητές του ότι ο ίδιος είναι αποφασισμένος να προσεγγίσει το «στοίχημα» με πρωτοβουλίες που θα προσελκύσουν ψηφοφόρους από το ευρύτερο κεντροαριστερό κοινό και ότι τα νέα πρόσωπα και οι υποψήφιοι βουλευτές που μπαίνουν σταδιακά στη μάχη θα αποδειχτούν ικανοί «πολλαπλασιαστές» του μηνύματος «όσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο θα μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία». Με τη φράση αυτή επιχείρησε, άλλωστε, να περιγράψει ο κ. Ανδρουλάκης και τους στόχους του σε σχέση με τα μετεκλογικά σενάρια και τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Εμπιστος συνεργάτης του υποστηρίζει ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν φιλοδοξεί να γίνει ο «βολικός εταίρος» της επόμενης μέρας. Γι’ αυτό και διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση -λέει ο συνεργάτης του- ότι βασική προϋπόθεση για μετεκλογικές κυβερνητικές συνεργασίες αποτελεί για εκείνον ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό και συμφωνία σε προγραμματική βάση. Η παράκαμψη του α΄ γύρου Το πλάνο Ανδρουλάκη συμπληρώνεται από την επισήμανση ότι η συνολική πρόταση που θα καταθέσει για τον σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή ισχύει και για τον δεύτερο γύρο. «Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να παρακάμπτει σκοπίμως τη λαϊκή ετυμηγορία του πρώτου γύρου, αλλά θα αναγκαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης να εξηγήσει στους πολίτες γιατί προτιμά να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές», προσθέτει κορυφαίο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη με την εκτίμηση ότι όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον με το αφήγημα περί αυτοδυναμίας, τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας δεν καταφέρνει να προσελκύσει ψηφοφόρους που έχουν οριστικά διαγράψει από την οπτική τους το μοντέλο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. Σε πρόσφατη κλειστή σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη μία από τις απόψεις που έπεσε στο τραπέζι και επικράτησε στο τέλος της συζήτησης αφορούσε το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να σπάσει την «εικόνα» της «πρωτοκαθεδρίας» που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη να εδραιώσει στον προοδευτικό πόλο. Τα περισσότερα στελέχη συμφώνησαν λοιπόν ότι επειδή «η εμπιστοσύνη έρχεται με τα πόδια» (σ.σ. ολλανδική παροιμία που επικαλέστηκε αργότερα ο κ. Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας), το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει και να ακολουθεί μια σταθερή στρατηγική στόχευση όχι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο. Η δε «παραδοχή» στην οποία κατέληξαν, θέλει το ΠΑΣΟΚ να κλιμακώνει τις σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ζητάμε άλλωστε ισχυρή εντολή για να ανατρέψουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος, την ιδιότυπη ομηρία του προοδευτικού κόσμου της χώρας», διευκρινίζει στέλεχος που συμμετείχε στην πρόσφατη σύσκεψη στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη. Τηλεφωνικός μαραθώνιος Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση Καϊλή προκάλεσε διάχυτη ανησυχία στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες, τηλεφωνικές και κατ’ ιδίαν, δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους για το «αποτύπωμα» του σκανδάλου στο σώμα του ΠΑΣΟΚ. Απαντες δεν απέκλειαν την καταγραφή ενός δημοσκοπικού φρένου, με την ευχή να αποδειχτεί προσωρινό και πολιτικά διαχειρίσιμο. Οι περισσότεροι έκριναν θετική την ακαριαία διαγραφή της κυρίας Εύας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο σημείωναν με ανακούφιση ότι το κόμμα τους παρέμεινε αλώβητο από το σκάνδαλο στην καρδιά της Ευρώπης. Γι’ αυτούς οι σχέσεις του κ. Ανδρουλάκη με τους Ευρωπαίους και δη με τους «παίκτες» της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας παραμένουν ανεμπόδιστες – γεγονός που διευκολύνει το εγχείρημά του και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε έναν τηλεφωνικό μαραθώνιο από την πρώτη στιγμή, ενώ μετέβη στο Στρασβούργο στηρίζοντας -και με την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο- άμεσες δράσεις για την προστασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των θεσμών. Είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα να ανοίξει νέο κύκλο συναντήσεων με Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες, με τη φιλοδοξία ότι θα πρωτοστατήσει σε μια εκστρατεία θωράκισης των ευρωπαϊκών θεσμών από φαινόμενα διαφθοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες συναντήσεις θα γίνουν ίσως εντός του Γενάρη – και σίγουρα πριν ξεκινήσει η διαδικασία της νέας νομοθέτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη βάση των προτάσεων που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας την περασμένη Τρίτη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου για το Qatar-gate. Οσον αφορά την κριτική που δέχθηκε κυρίως από την ηγεσία της Ν.Δ. για το ότι υποστήριξε πως «η Καϊλή ήταν ο Δούρειος Ιππος της Ν.Δ. στο ΠΑΣΟΚ», στελέχη του επιτελείου του επικαλούνται δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου και επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι «προφανώς δεν καθοδήγησε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Καϊλή να κάνει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, αλλά την καθοδήγησε το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη σε κάθε της κίνηση για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ήταν σκιώδης εισηγήτρια». Η επίκληση πάντως του… Δούρειου Ιππου προκάλεσε και εσωκομματικές αντιδράσεις. Εκτός από τον Χάρη Καστανίδη, και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (από διαφορετικές τάσεις) χαρακτηρίζουν προβληματικό το επιχείρημα, αφού παραπέμπει στο απλό ερώτημα, όπως προσθέτουν, «μα, καλά, αφού ήταν Δούρειος Ιππος, γιατί δεν είχε αποπεμφθεί νωρίτερα;». Η απάντηση που δίνει η Χαριλάου Τρικούπη περιστρέφεται γύρω από την ενημέρωση που είχαν οι Ευρωπαίοι από τον κ. Ανδρουλάκη ότι θα άφηνε εκτός ψηφοδελτίων την κυρία Καϊλή και ότι πιθανή διαγραφή της νωρίτερα (όπως τότε που εκθείασε το εργασιακό καθεστώς του Κατάρ) θα δημιουργούσε νησίδες εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ. Εξ αυτού του λόγου αρκέστηκαν στη δημόσια αποδοκιμασία της ευρωβουλευτού για τις απόψεις της. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI BEST OF NETWORK 24.12.2022, 13:00 24.12.2022, 10:11 23.12.2022, 14:57 24.12.2022, 14:59 24.12.2022, 14:58 24.12.2022, 12:00

